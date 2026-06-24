El secreto de jardinería para conservar la energía del árbol frutal en invierno

El árbol frutal debe cuidarse de una manera peculiar en invierno.

A diferencia de las alternativas sintéticas que podemos comprar en un vivero y que fuerzan una asimilación inmediata, estos componentes naturales dosifican sus nutrientes de manera progresiva.

La meta principal de esta tarea de jardinería no radica en promover un desarrollo vegetativo acelerado en invierno, sino en proveer las reservas necesarias para que el árbol frutal administre su energía eficazmente y conserve su base radicular en perfectas condiciones sanitarias.

Para poner en práctica este truco de jardinería debemos esparcir una capa de esta mezcla en el sustrato del árbol frutal, cuidando de no tapar directamente el tronco principal para evitar pudriciones, permitiendo que la lluvia y el riego la integren de forma paulatina.

En invierno, el árbol frutal no crece, pero sí debe tener energía para sobrevivir de manera adecuada.

Es fundamental tener en cuenta que la mayor proporción de las raíces encargadas de absorber nutrientes e hidratación se localiza en las capas superficiales de la tierra, volviéndose altamente vulnerables a los cambios drásticos de humedad y temperatura. Por lo tanto, cuidar el sustrato adquiere el mismo valor que resguardar al árbol frutal de las heladas.