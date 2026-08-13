Si tenés una planta de planta de tomillo en casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

El tomillo, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque ayuda a limpiar las vías respiratorias, relajar el cuerpo y calmar malestares estomacales y de resfriado. De esta forma, más allá de esas características peculiares, atrae algunos beneficios:

Es una planta aromática que terminará con las malas vibras y las envidias que te rodean.

El tomillo se relaciona con la protección y la purificación.

Es ideal para limpiar los chakras y recargarte de energía.

El tomillo limpia, protege y tiene buen aroma.

No permite que las envidias de los demás, interfieran en tus planes a futuro.

Es la mejor planta apra llamar a la buena suerte.

Se relaciona con la abundancia.

Es una planta sagrada que aporta fuerza y serenidad.

El tomillo representa el coraje, la actividad y el valor.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. Pues el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería donde el tomillo te beneficie para atraer la abundancia, la saludad y la protección a casa, debes ubicarlo en la entrada de tu casa para limpiar el mal de ojo, en las ventanas para protección y por último en la sala o comedor para purificar el ambiente y que la energía no se estanque.