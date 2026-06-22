El río por donde pasa más carga que por el Canal de Suez y que impulsa la economía de China

El río Yangtsé es la vía fluvial interior más transitada del planeta. Los puertos ubicados a lo largo de su recorrido movieron más de 4.200 millones de toneladas de carga en 2025, consolidándolo como una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
China y el Yangtsé: el río que concentra la mitad del PIB y casi la mitad de la población
El río Yangtsé abastece de agua al 40% del territorio chino y sostiene cerca del 70% de la producción de arroz del país. Además, en su curso se encuentra la presa de las Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica del mundo. Esta gigantesca obra de ingeniería está ubicada en la provincia de Hubei y desempeña un papel clave en el suministro energético de China.
El río también funciona como una prolongación de las rutas marítimas, conectando puertos interiores y costeros a través de una extensa red de transporte en la que ciudades como Nankín, Wuhan y Chongqing desempeñan un papel fundamental.
¿Cómo es este río?
A lo largo de su recorrido existen al menos 18 puertos que movilizan más de 100 millones de toneladas de mercancías al año, una cifra difícil de igualar en cualquier otra cuenca fluvial del planeta.
Este río se caracteriza por
- Con aproximadamente 6.300 kilómetros de longitud, el Yangtsé es el río más largo de China, el más extenso de Asia y el tercero más largo del mundo, solo por detrás del Amazonas y el Nilo.
- Su cuenca hidrográfica abarca cerca de 1,8 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a siete veces el tamaño del Reino Unido.
- El río Yangtsé nace en una región montañosa de la meseta tibetana, en la provincia de Qinghai, a más de 4.900 metros sobre el nivel del mar.
- Conocido también como el Río Azul, posee un caudal medio de 31.900 metros cúbicos por segundo. A pesar de su enorme volumen de agua, mantiene un flujo relativamente regular, aunque registra su temporada de crecidas entre mayo y octubre.