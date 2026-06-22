El río por donde pasa más carga que por el Canal de Suez y que impulsa la economía de China

El río Yangtsé es la vía fluvial interior más transitada del planeta. Los puertos ubicados a lo largo de su recorrido movieron más de 4.200 millones de toneladas de carga en 2025, consolidándolo como una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

China y el Yangtsé: el río que concentra la mitad del PIB y casi la mitad de la población

El río Yangtsé abastece de agua al 40% del territorio chino y sostiene cerca del 70% de la producción de arroz del país. Además, en su curso se encuentra la presa de las Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica del mundo. Esta gigantesca obra de ingeniería está ubicada en la provincia de Hubei y desempeña un papel clave en el suministro energético de China.