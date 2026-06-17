En este río la presión del agua alcanza niveles difíciles de imaginar. No solo impresiona por su tamaño, sino también por los misterios que aún guarda bajo su superficie. Allí habitan especies únicas y se desarrollan fenómenos naturales que continúan siendo objeto de estudio para los científicos.

Río del Congo

El río más profundo del planeta Tierra alcanza los 220 metros de profundidad: no es ni el Nilo ni el Amazonas

Según la Fundación Aquae, el río más profundo del planeta Tierra es el Río Congo, ubicado en África central. Su recorrido atraviesa extensas selvas tropicales, impresionantes formaciones rocosas y una enorme variedad de ecosistemas que lo convierten en uno de los entornos naturales más extraordinarios del mundo.