Cuáles son los controles y exigencias que impuso el Gobierno al proyecto de litio en el Sur

Shantal en la Cámara de Diputados-exposicion litio Funcionarios de Minería y Ambiente dieron detalles en Diputados sobre los controles y estudios ambientales que deberá cumplimentar el proyecto de litio en Malargüe y San Rafael. Foto: Gentileza Legislatura de Mendoza.

"Tiene varios artículos con obligaciones que tiene que ir completando la minera. Son exigencias vinculadas al cumplimiento de etapas que deberá ir completando, con aprobaciones por parte de la Autoridad Ambiental Minera y con requerimientos solicitados por los organismos públicos que participaron del proceso", explicó.

Minería de litio con monitoreos ambientales y participación ciudadana

Uno de los principales aspectos incorporados en la declaración ambiental del proyecto de litio son los mecanismos de seguimiento y control permanente de las actividades de exploración.

Shantal indicó que el proyecto deberá implementar monitoreos participativos y puntos de control específicos que serán supervisados por el Estado.

"Se incorporaron exigencias como monitoreos participativos y puntos de monitoreo de control que vamos a tener referenciados también desde la Autoridad Ambiental Minera", sostuvo.

En la misma línea, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, detalló que la empresa deberá desarrollar estudios ambientales de base y monitoreos periódicos durante toda la ejecución del proyecto.

"Otros requisitos son los estudios base de suelo, aire y agua y los monitoreos específicos que están declarados en la DIA y que tiene que cumplimentar la empresa", afirmó.

Seguros ambientales y controles cruzados

Además de los monitoreos, el proyecto deberá acreditar el cumplimiento de normas vinculadas a seguridad, prevención y protección ambiental.

Fernández explicó que entre las obligaciones figuran seguros ambientales, medidas de higiene y seguridad para los trabajadores y la presentación de información técnica actualizada.

Shantal-litio-camara de diputados El proyecto de exploración de sales de litio Don Luis y otros ya cuenta con media sanción en el Senado y ahora se tratará en Diputados. Foto: Legislatura de Mendoza.

El funcionario destacó además que los controles no quedarán únicamente en manos de la Autoridad Ambiental Minera. "No solamente controla el Gobierno desde la Autoridad Ambiental Minera, sino también diferentes organismos sectoriales que son parte de este control cruzado que se realiza sobre este tipo de proyectos", indicó.

La DIA del proyecto de litio deberá renovarse periódicamente

Otro de los aspectos destacados durante la exposición fue que la autorización ambiental no tiene carácter permanente.

Según explicó Fernández, la empresa estará obligada a presentar actualizaciones periódicas de la información ambiental: "Todos estos proyectos mineros tienen que presentar una renovación de la Declaración de Impacto Ambiental cada dos años y también cuando exista una modificación o un hecho nuevo", precisó.

litio mineria don luis De aprobarse este proyecto, Mendoza se sumaría a las provincias del noroeste argentino con una extensa riqueza en este mineral.

Esto implica que cualquier cambio significativo en las tareas previstas deberá volver a ser evaluado por las autoridades competentes.

La exploración minera no habilita la explotación

Los funcionarios también insistieron en que el proceso actualmente en análisis corresponde exclusivamente a la exploración de litio y que una eventual etapa de explotación requerirá una nueva evaluación ambiental.

Shantal recordó que, en caso de obtener resultados positivos durante la exploración, la empresa deberá presentar un nuevo informe de impacto ambiental y atravesar nuevamente instancias de análisis técnico, audiencias públicas y ratificación legislativa.

"Para la etapa de explotación hay otro proceso distinto, con una evaluación más robusta, nuevas audiencias públicas y una nueva intervención de la Legislatura", explicó.

El proyecto Don Luis es impulsado por una firma australiana asociada con Salinas del Diamante y busca determinar el potencial de litio existente en el sur mendocino. El mineral es altamente demandado por la transición energética y es uno de los recursos con mayor disponibilidad en Salta, Jujuy y Catamarca.