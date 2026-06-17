Cuáles son los controles y exigencias que impuso el Gobierno al proyecto de litio en el Sur

La posible exploración del proyecto de litio Don Luis y otros, ubicado entre San Rafael y Malargüe, busca el aval de la Cámara de Diputados. Para eso, funcionarios de Minería y Ambiente pasaron por la Legislatura provincial y explicaron que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) incorpora numerosas exigencias que serán supervisadas por la Autoridad Ambiental Minera y otros organismos públicos.
La iniciativa ya tiene media sanción del Senado.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, señaló que la aprobación de la DIA no representa un permiso irrestricto para operar, sino que establece pautas de las obligaciones concretas para la empresa.
"Tiene varios artículos con obligaciones que tiene que ir completando la minera. Son exigencias vinculadas al cumplimiento de etapas que deberá ir completando, con aprobaciones por parte de la Autoridad Ambiental Minera y con requerimientos solicitados por los organismos públicos que participaron del proceso", explicó.
Minería de litio con monitoreos ambientales y participación ciudadana
Uno de los principales aspectos incorporados en la declaración ambiental del proyecto de litio son los mecanismos de seguimiento y control permanente de las actividades de exploración.
Shantal indicó que el proyecto deberá implementar monitoreos participativos y puntos de control específicos que serán supervisados por el Estado.
"Se incorporaron exigencias como monitoreos participativos y puntos de monitoreo de control que vamos a tener referenciados también desde la Autoridad Ambiental Minera", sostuvo.
En la misma línea, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, detalló que la empresa deberá desarrollar estudios ambientales de base y monitoreos periódicos durante toda la ejecución del proyecto.
"Otros requisitos son los estudios base de suelo, aire y agua y los monitoreos específicos que están declarados en la DIA y que tiene que cumplimentar la empresa", afirmó.
Seguros ambientales y controles cruzados
Además de los monitoreos, el proyecto deberá acreditar el cumplimiento de normas vinculadas a seguridad, prevención y protección ambiental.
Fernández explicó que entre las obligaciones figuran seguros ambientales, medidas de higiene y seguridad para los trabajadores y la presentación de información técnica actualizada.
El funcionario destacó además que los controles no quedarán únicamente en manos de la Autoridad Ambiental Minera. "No solamente controla el Gobierno desde la Autoridad Ambiental Minera, sino también diferentes organismos sectoriales que son parte de este control cruzado que se realiza sobre este tipo de proyectos", indicó.
La DIA del proyecto de litio deberá renovarse periódicamente
Otro de los aspectos destacados durante la exposición fue que la autorización ambiental no tiene carácter permanente.
Según explicó Fernández, la empresa estará obligada a presentar actualizaciones periódicas de la información ambiental: "Todos estos proyectos mineros tienen que presentar una renovación de la Declaración de Impacto Ambiental cada dos años y también cuando exista una modificación o un hecho nuevo", precisó.
Esto implica que cualquier cambio significativo en las tareas previstas deberá volver a ser evaluado por las autoridades competentes.
La exploración minera no habilita la explotación
Los funcionarios también insistieron en que el proceso actualmente en análisis corresponde exclusivamente a la exploración de litio y que una eventual etapa de explotación requerirá una nueva evaluación ambiental.
Shantal recordó que, en caso de obtener resultados positivos durante la exploración, la empresa deberá presentar un nuevo informe de impacto ambiental y atravesar nuevamente instancias de análisis técnico, audiencias públicas y ratificación legislativa.
"Para la etapa de explotación hay otro proceso distinto, con una evaluación más robusta, nuevas audiencias públicas y una nueva intervención de la Legislatura", explicó.
El proyecto Don Luis es impulsado por una firma australiana asociada con Salinas del Diamante y busca determinar el potencial de litio existente en el sur mendocino. El mineral es altamente demandado por la transición energética y es uno de los recursos con mayor disponibilidad en Salta, Jujuy y Catamarca.