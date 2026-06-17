Los habitantes de Mendoza tendrán que salir de casa con el paraguas en mano y extrema precaución al volante este jueves. Tras un miércoles fresco y con aumento de nubosidad, el pronóstico del tiempo indica que el agua marcará el inicio de la jornada, aunque el fenómeno será de corta duración.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia la llegada de la lluvia
El pronóstico del tiempo anuncia la llegada de lluvias a Mendoza, anticipando además un marcado enfriamiento que se extenderá durante el fin de semana
Según los datos oficiales que se desprenden del Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad se concentrará exclusivamente durante la madrugada y la mañana del jueves 18.
En esa franja horaria, la probabilidad de lluvias oscilará entre el 10% y el 40%, coincidiendo con el momento de mayor tránsito en la provincia por el ingreso a los trabajos y las escuelas.
Curiosamente, a pesar del agua, este jueves será el día más templado de la semana, con una temperatura máxima que llegará a los 17°C y una mínima de 5°C. Hacia la tarde, el tiempo mejorará notablemente y las chances de precipitación caerán al 0%.
El pronóstico del tiempo extendido en Mendoza: se viene el frío
Sin embargo, la lluvia será solo la antesala de un marcado enfriamiento, según señala el pronóstico del tiempo.
El dato a tener en cuenta para los próximos días es el progresivo y sostenido descenso de las marcas térmicas.
El pronóstico del tiempo extendido anticipa jornadas sin nuevas lluvias, pero donde el frío será el gran protagonista:
- Viernes 19: el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura comenzará a bajar, registrando una máxima de 15°C y una mínima de 4°C.
- Sábado 20: será el día con el amanecer más helado de la semana. La mínima se desplomará hasta los 2°C, mientras que la máxima a duras penas alcanzará los 13°C.
- Domingo 21 al martes 23: la tendencia fría se estabilizará. Para estos tres días, el termómetro quedará estancado en apenas 12°C de máxima y mínimas que rondarán los 3°C, bajo cielos entre despejados y algo nublados.
Pronóstico del tiempo: a preparar los abrigos
Habrá que superar la mañana pasada por agua de este jueves para luego ir preparando los abrigos más gruesos, ya que Mendoza se encamina hacia un fin de semana y un inicio de la próxima semana con temperaturas rigurosas.