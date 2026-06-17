El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia la llegada de la lluvia

Curiosamente, a pesar del agua, este jueves será el día más templado de la semana, con una temperatura máxima que llegará a los 17°C y una mínima de 5°C. Hacia la tarde, el tiempo mejorará notablemente y las chances de precipitación caerán al 0%.

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El pronóstico del tiempo extendido en Mendoza: se viene el frío

Sin embargo, la lluvia será solo la antesala de un marcado enfriamiento, según señala el pronóstico del tiempo.

El dato a tener en cuenta para los próximos días es el progresivo y sostenido descenso de las marcas térmicas.

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El pronóstico del tiempo extendido anticipa jornadas sin nuevas lluvias, pero donde el frío será el gran protagonista:

Viernes 19: el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura comenzará a bajar, registrando una máxima de 15°C y una mínima de 4°C.

Sábado 20: será el día con el amanecer más helado de la semana. La mínima se desplomará hasta los 2°C, mientras que la máxima a duras penas alcanzará los 13°C.

Domingo 21 al martes 23: la tendencia fría se estabilizará. Para estos tres días, el termómetro quedará estancado en apenas 12°C de máxima y mínimas que rondarán los 3°C, bajo cielos entre despejados y algo nublados.

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Pronóstico del tiempo: a preparar los abrigos

Habrá que superar la mañana pasada por agua de este jueves para luego ir preparando los abrigos más gruesos, ya que Mendoza se encamina hacia un fin de semana y un inicio de la próxima semana con temperaturas rigurosas.