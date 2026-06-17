El pronóstico del tiempo para esta semana en Mendoza hará que el frío se empiece a sentir con fuerza en la previa del invierno. Así se anticipa una semana marcada por el frío, con mañanas que seguirán siendo heladas y tardes frescas, sin lluvias ni cambios bruscos en las condiciones del tiempo.
El pronóstico del tiempo anticipa días en Mendoza con máximas que no superarán los 15°C
En la previa de la llegada del invierno, la semana tendrá mínimas de entre 2°C y 4°C. La mayoría de las jornadas estará nublado y sin probabilidades de lluvia
La única excepción será el jueves, cuando la temperatura alcanzará los 17°C. El resto de la semana, las máximas oscilarán entre los 12°C y los 15°C, mientras que las mínimas bajarán hasta los 2°C durante el fin de semana.
Una semana nublada y sin lluvias
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles la temperatura irá de los 6°C a los 15°C, con nubosidad parcial y viento leve.
El jueves será el día más templado, con una mínima de 5°C y una máxima de 17°C. También se espera cielo parcialmente nublado y viento de baja intensidad.
A partir del viernes volverá a intensificarse el frío. La jornada tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, mientras que el sábado se registrará la temperatura más baja de la semana, con 2°C de mínima y apenas 13°C de máxima.
El domingo y el lunes mantendrán la misma tendencia, con mínimas cercanas a los 3°C y máximas que rondarán los 12°C.
Días fríos pero apacibles
Más allá de las bajas temperaturas, el pronóstico del tiempo no anticipa fenómenos relevantes. No se esperan lluvias y los vientos se mantendrán leves durante casi toda la semana, con velocidades que en general oscilarán entre los 4 y los 15 kilómetros por hora.
El panorama muestra un tiempo estable, con alternancia de sol y nubosidad, aunque las primeras horas de cada jornada seguirán siendo las más frías, según el pronóstico del tiempo, por lo que será necesario salir bien abrigado, especialmente hacia el fin de semana.