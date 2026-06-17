El pronóstico del tiempo anticipa días en Mendoza con máximas que no superarán los 15°C

El jueves será el día más templado, con una mínima de 5°C y una máxima de 17°C. También se espera cielo parcialmente nublado y viento de baja intensidad.

A partir del viernes volverá a intensificarse el frío. La jornada tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, mientras que el sábado se registrará la temperatura más baja de la semana, con 2°C de mínima y apenas 13°C de máxima.

El domingo y el lunes mantendrán la misma tendencia, con mínimas cercanas a los 3°C y máximas que rondarán los 12°C.

Días fríos pero apacibles

Más allá de las bajas temperaturas, el pronóstico del tiempo no anticipa fenómenos relevantes. No se esperan lluvias y los vientos se mantendrán leves durante casi toda la semana, con velocidades que en general oscilarán entre los 4 y los 15 kilómetros por hora.

El panorama muestra un tiempo estable, con alternancia de sol y nubosidad, aunque las primeras horas de cada jornada seguirán siendo las más frías, según el pronóstico del tiempo, por lo que será necesario salir bien abrigado, especialmente hacia el fin de semana.