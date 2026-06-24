Cada 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, cuyos restos fueron retornados a la Argentina recién en febrero de 1936.
Un recorrido por la historia de Carlos Gardel, su voz y legado
Te proponemos conocer 5 datos de Carlos Gardel sobre su vida personal y sobre su carrera como cantante y actor.
Tras el trágico accidente en Medellín en junio de 1935, y por expreso deseo de su madre, doña Berta, el apoderado Armando Defino inició una asombrosa travesía para repatriar el cuerpo. El féretro viajó a lomo de mula por los cerros colombianos, navegó hasta Panamá y Nueva York, y tras hacer escalas en Río de Janeiro y Montevideo, arribó finalmente al puerto de Buenos Aires a bordo del vapor Pan America.
5 datos curiosos de Carlos Gardel: un recorrido por su historia, voz y legado
El 3 mayo de 1931 se estrenaron en el Cine Austral de Buenos Aires 10 cortometrajes sonoros titulados "Encuadre de canciones", protagonizadas por Carlos Gardel. Se consideran como una de las primeras películas del cine sonoro latinoamericano con sonido óptico y uno de los primeros videoclips de la historia del cine.
Carlos Gardel y José Razzano se conocieron en 1911 y formaron un dúo importantísimo hasta 1925. Se presentaron en la Confitería Perú de la Avenida de Mayo y a partir de ese momento iniciaron un ascenso hacia la popularidad en los teatros de Buenos Aires cantando canciones criollas, estilos y zambas.
Gardel protagonizó 11 películas. La primera fue "Flor de Durazno" rodada en Córdoba y Buenos Aires durante 1917.
Para Carlos Gardel, la casa en el barrio de Abasto era su refugio de calma, donde vivió con su madre. Hoy, es la sede del Museo Casa Carlos Gardel. Su misión es rescatar, preservar e investigar y difundir el patrimonio del zorzal criollo.
"Melodía de Arrabal" es un tango con música de Carlos Gardel y con letra de Alfredo Le Pera y M. Bates-Stella (Mario Batistella). Fue compuesto para la película del mismo nombre producida por Paramount, protagonizada por Gardel e Imperio Argentina.