Un recorrido por la historia de Carlos Gardel, su voz y legado

Carlos Gardel y José Razzano se conocieron en 1911 y formaron un dúo importantísimo hasta 1925. Se presentaron en la Confitería Perú de la Avenida de Mayo y a partir de ese momento iniciaron un ascenso hacia la popularidad en los teatros de Buenos Aires cantando canciones criollas, estilos y zambas.

Gardel protagonizó 11 películas. La primera fue "Flor de Durazno" rodada en Córdoba y Buenos Aires durante 1917.

"Flor de Durazno" es una película protagonizada por Carlos Gardel que se estrenó en 1917.

Para Carlos Gardel, la casa en el barrio de Abasto era su refugio de calma, donde vivió con su madre. Hoy, es la sede del Museo Casa Carlos Gardel. Su misión es rescatar, preservar e investigar y difundir el patrimonio del zorzal criollo.

"Melodía de Arrabal" es un tango con música de Carlos Gardel y con letra de Alfredo Le Pera y M. Bates-Stella (Mario Batistella). Fue compuesto para la película del mismo nombre producida por Paramount, protagonizada por Gardel e Imperio Argentina.