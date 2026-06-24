Mauro Icardi fue ofrecido a River por Wanda Nara y la respuesta fue tajante

El delantero que sonó en River viene de disputar 45 partidos en Galatasaray donde marcó 16 goles y brindó 2 asistencias.

El plan de Stefano Di Carlo para el plantel y los nombres descartados

Hace apenas unos días, el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, rompió el silencio en diálogo con ESPN y trazó la hoja de ruta para este período de transferencias. El mandatario dejó en claro el ambicioso plan de depuración que tiene en mente la institución, señalando que la intención principal de la comisión directiva en este receso es reducir drásticamente el número de jugadores profesionales.

En esa misma línea, Di Carlo confirmó que el Millonario proyecta una fuerte renovación estructural que incluirá alrededor de 15 bajas y la incorporación de entre 5 y 7 altas de jerarquía. La idea de la dirigencia es liberar cupos y enfocar todos los recursos económicos exclusivamente en futbolistas de élite que puedan aportarle un salto competitivo inmediato al equipo.

En el segundo semestre el conjunto de Núñez deberá afrontar una triple competencia: el Torneo Clausura (con la posibilidad de ganar la Tabla Anual que es liderada por Independiente Rivadavia con 34 puntos mientras que el Millo está cuarto con 29), la Copa Argentina (enfrentará a Aldosivi en 16avos de final) y la Copa Sudamericana (espera en octavos al ganador de Independiente Santa Fe y Caracas FC).

Eran otros tiempos, era otra la historia; pero ahora Wanda intentó ubicar a su ex en River.

La sorpresiva revelación de Wanda Nara sobre el fallido pase de Icardi a River

Cuando parecía que la negativa del presidente le ponía un punto final a las especulaciones, la historia sumó un capítulo inesperado que revolucionó los portales deportivos. Wanda Nara, conductora de televisión, ex pareja del delantero y quien supo desempeñarse como su representante durante muchos años, rompió el silencio en diálogo con América y confirmó que intentó forzar el desembarco del atacante en Núñez.

En sus declaraciones, la mediática admitió haber mantenido una comunicación directa con el presidente Stefano Di Carlo para ofrecer los servicios del futbolista: "Hablé con el presidente por otros temas también laborales, y le hice esta consulta porque sería una solución para todos".

La confesión detalló el planteo exacto que le hizo a Di Carlo y la firme respuesta que recibió desde las oficinas del Monumental. "Dije: ‘¿Puedo hacer algo para colaborar para que Mauro venga a River? Porque se solucionarían un montón de problemas’".

Me dijeron que no. Me dijeron que no.

De esta manera la novela entre River e Icardi llegó a su fin, sepultó la posibilidad y ratificó que la dirigencia no modificará su plan inicial.