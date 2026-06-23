Cuándo será el debut del Vasco Arruabarrena como nuevo DT de Boca

Tomás Aranda llegó de Estados Unidos y se sumó a la pretemporada de Boca.

El plantel xeneize afronta una nueva semana de entrenamientos en dos turnos, recién tendrá descanso el sábado, pero el domingo a la tarde volverá a concentrarse de cara a una nueva semana de trabajo.

Sin novedades respecto de la posible llegada de Sebastián Villa y Paulo Dybala, Boca ya tiene su primer refuerzo y es el lateral derecho uruguayo Leandro Lozano quien se sumará tras firmar su contrato hasta diciembre de 2029 y después de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme haya comprado su pase en 3,5 millones de dólares.