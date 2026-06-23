Netflix: tiene 7 capítulos, es conmovedora y la mejor serie dramática de 2026

Una de ellas es Santita, una serie de 7 capítulos que estrenó el 23 de abril de 2026 en Netflix y no para de sumar reproducciones. La misma está protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal, que recibieron elogios por parte de la crítica.

Joel Keller del medio Decider afirmó que “Dávila y Bernal son extremadamente encantadores”. Por eso y por su trama cargada de drama, es una de las ofertas más aclamadas de la plataforma de Netflix.