La plataforma de Netflix tiene un variado catálogo de producciones para todos los gustos. Entre las ofertas más destacadas, se encuentran las series y películas mexicanas, que tienen tramas dramáticas y emotivas a las que es imposible resistirse.
Netflix: tiene 7 capítulos, es conmovedora y la mejor serie dramática de 2026
Gael García Bernal es el protagonista de esta serie mexicana que está en Netflix y arrasa con un drama emotivo
Una de ellas es Santita, una serie de 7 capítulos que estrenó el 23 de abril de 2026 en Netflix y no para de sumar reproducciones. La misma está protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal, que recibieron elogios por parte de la crítica.
Joel Keller del medio Decider afirmó que “Dávila y Bernal son extremadamente encantadores”. Por eso y por su trama cargada de drama, es una de las ofertas más aclamadas de la plataforma de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Santita
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Santita versa: "En esta serie dramática, el código ético de una tenaz doctora se desmorona cuando su exprometido regresa... acompañado de su esposa y un secreto que les cambia la vida".
Tras quedar postrada en una silla de ruedas por un accidente, María José 'Santita' Cano dejó a su amor en el altar. 20 años después, su regreso la enfrenta a sus decisiones pasadas y pone a prueba los límites de su amor.
Netflix: tráiler de la serie Santita
Reparto de Santita, serie de Netflix
- Paulina Dávila
- Gael García Bernal
- Ilse Salas
- Erik Hayser
- Álvaro Guerrero
- Sally Quiñonez
- Ana Layevska
- Martín Altomaro
- Cecilia Cañedo
- Harding Junior
Dónde ver la serie Santita, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Santita se puede ver en Netflix.
- España: la serie Santita se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Santita se puede ver en Netflix.