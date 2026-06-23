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Netflix: tiene 7 capítulos, es conmovedora y la mejor serie dramática de 2026

Gael García Bernal es el protagonista de esta serie mexicana que está en Netflix y arrasa con un drama emotivo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

La plataforma de Netflix tiene un variado catálogo de producciones para todos los gustos. Entre las ofertas más destacadas, se encuentran las series y películas mexicanas, que tienen tramas dramáticas y emotivas a las que es imposible resistirse.

Una de ellas es Santita, una serie de 7 capítulos que estrenó el 23 de abril de 2026 en Netflix y no para de sumar reproducciones. La misma está protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal, que recibieron elogios por parte de la crítica.

Joel Keller del medio Decider afirmó que “Dávila y Bernal son extremadamente encantadores”. Por eso y por su trama cargada de drama, es una de las ofertas más aclamadas de la plataforma de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Santita

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Santita versa: "En esta serie dramática, el código ético de una tenaz doctora se desmorona cuando su exprometido regresa... acompañado de su esposa y un secreto que les cambia la vida".

Tras quedar postrada en una silla de ruedas por un accidente, María José 'Santita' Cano dejó a su amor en el altar. 20 años después, su regreso la enfrenta a sus decisiones pasadas y pone a prueba los límites de su amor.

Netflix: tráiler de la serie Santita

Reparto de Santita, serie de Netflix

  • Paulina Dávila
  • Gael García Bernal
  • Ilse Salas
  • Erik Hayser
  • Álvaro Guerrero
  • Sally Quiñonez
  • Ana Layevska
  • Martín Altomaro
  • Cecilia Cañedo
  • Harding Junior

Dónde ver la serie Santita, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Santita se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Santita se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Santita se puede ver en Netflix.

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