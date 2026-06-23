Nuevo Plan Hogar: ¿hasta cuándo hay tiempo para anotarse?

El 30 de junio es la fecha máxima para inscibirse en el Nuevo Plan Hogar.

Es importante aclarar que el trámite se realiza de forma 100% virtual a través de la web oficial de subsidios del Gobierno de la Nación y para completarlo es requisito obligatorio poseer una cuenta activa en la plataforma Mi Argentina.

Luego, la inscripción debe asentarse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Quienes no completen este paso antes de que finalice el mes quedarán automáticamente excluidos del beneficio, y perderán la cobertura del mismo.

El Nuevo Plan Hogar le permite a los hogares de la Argentina acceder a garrafas de gas.

¿Qué valor de reintegro tiene el Nuevo Plan Hogar?

El valor del reintegro del Nuevo Plan Hogar quedó fijado en $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. Sin embargo, las autoridades aseguraron que esta cifra es móvil y se irá actualizando en consonancia con las variaciones que sufra el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Respecto a la cantidad de envases o garrafas que cubre el subsidio mensual, el esquema de topes se divide según la estacionalidad del año para responder al aumento de la demanda energética: