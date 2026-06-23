El Gobierno nacional renovó uno de los programas o sistemas de asistencias más importantes para los hogares: el Programa Hogar, también conocido como Plan Hogar.
Nuevo Plan Hogar: ¿hasta cuándo hay tiempo para anotarse?
Te explicamos en qué consiste el Nuevo Plan Hogar y hasta cuándo hay tiempo para anotarse y no perder los beneficios
Este programa depositaba un beneficio mensual fijo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para poder acceder a garrafas de gas. Sin embargo, el mismo fue formalmente reemplazado por un nuevo esquema de reintegros directos.
¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse en el Nuevo Plan Hogar?
Según lo dispuesto por la Secretaría de Energía, los titulares del ex Plan Hogar y cualquier otra persona que requiera la asistencia estatal tienen tiempo hasta el próximo 30 de junio para inscribirse en el nuevo sistema.
Es importante aclarar que el trámite se realiza de forma 100% virtual a través de la web oficial de subsidios del Gobierno de la Nación y para completarlo es requisito obligatorio poseer una cuenta activa en la plataforma Mi Argentina.
Luego, la inscripción debe asentarse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Quienes no completen este paso antes de que finalice el mes quedarán automáticamente excluidos del beneficio, y perderán la cobertura del mismo.
¿Qué valor de reintegro tiene el Nuevo Plan Hogar?
El valor del reintegro del Nuevo Plan Hogar quedó fijado en $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. Sin embargo, las autoridades aseguraron que esta cifra es móvil y se irá actualizando en consonancia con las variaciones que sufra el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Respecto a la cantidad de envases o garrafas que cubre el subsidio mensual, el esquema de topes se divide según la estacionalidad del año para responder al aumento de la demanda energética:
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Temporada invernal (Abril a Septiembre): El Estado cubre hasta dos garrafas de 10 kilos por mes. De esta manera, una familia puede percibir un reintegro total de hasta $19.186 mensuales.
Temporada estival (Octubre a Marzo): La cobertura se reduce a una garrafa mensual, fijando el tope de devolución en los $9.593 básicos.