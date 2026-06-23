Investigan en Mendoza si hay roedores con hantavirus por el brote del crucero que dejó tres muertos

Los distintos equipos de especialistas trabajan en Malargüe.

A partir de esos casos, las autoridades sanitarias iniciaron una investigación para determinar dónde se produjo el contagio. Entre los lugares visitados por la pareja aparece Mendoza, motivo por el cual se desarrollaron tareas de campo en Malargüe.

El itinerario de los turistas infectados con Hantavirus

De acuerdo con la reconstrucción epidemiológica realizada por los investigadores, los turistas estuvieron en la Reserva de Ñacuñán, en Santa Rosa. Luego cruzaron hacia Chile por el Paso Pehuenche y reingresaron a Mendoza días más tarde. También permanecieron en Las Loicas antes de continuar viaje hacia otras provincias argentinas.

En ese contexto, durante toda la semana equipos técnicos del Servicio de Biología Molecular y de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán realizaron capturas de roedores silvestres y estudios epidemiológicos en sectores de la periferia de la ciudad de Malargüe.

Los turistas abordaron el crucero después de recorrer varias provincias argentinas, entre ellas Mendoza.

Las actividades contaron con la participación de profesionales del CDC de Estados Unidos y especialistas de la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

Según explicó la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, el operativo tiene como objetivo determinar si existe circulación del virus en reservorios naturales.

"El objetivo de la expedición es realizar captura de roedores durante tres noches para posteriormente efectuar estudios serológicos y buscar la presencia del virus hantavirus en los laboratorios del Malbrán", indicó.

La investigación apunta especialmente a detectar ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, conocido como ratón colilargo, considerado el principal reservorio del virus Andes en gran parte de la Patagonia.

Sin embargo, los primeros resultados obtenidos en el trabajo de campo no detectaron ejemplares de esta especie.

"En la identificación preliminar realizada en campo no se detectaron ejemplares Oligoryzomys longicaudatus, principal reservorio conocido del virus Andes en gran parte de la región patagónica", señalaron desde la investigación.

El ratón colilargo o Oligoryzomys longicaudatus.

Los especialistas sí identificaron de manera presuntiva ejemplares de la especie Abrothrix olivacea, un roedor para el que existen antecedentes de positividad serológica en algunos individuos, aunque actualmente no se lo considera un reservorio reconocido de hantavirus.

Aún no encuentran evidencia del virus en los animales capturados

Carla Bellomo, del Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán, explicó que hasta el momento no existen evidencias que permitan confirmar la presencia del virus en los animales capturados.

"Los estudios de campo que llevamos adelante hasta el momento no arrojaron evidencias que permitan confirmar que los ejemplares capturados estén infectados. Para eso tenemos que continuar con análisis específicos en nuestro laboratorio para determinar si las muestras presentan infección por hantavirus", afirmó.

Los investigadores remarcaron que los resultados obtenidos hasta ahora son preliminares y que será necesario continuar con estudios de laboratorio para determinar si existe algún vínculo epidemiológico entre las especies capturadas y el virus.

Falaschi destacó además que Mendoza no registra circulación endémica de hantavirus en personas y que, según los análisis realizados hasta el momento, resulta poco probable que el contagio de la pareja neerlandesa se haya producido en Malargüe.

La funcionaria del Ministerio de Salud, Andrea Falaschi, aseguró que es poco probable que los turistas se hayan contagiado de hantavirus en Mendoza.

"Si bien la provincia no ha tenido casos endémicos en personas de hantavirus, a través de la investigación epidemiológica que se hizo luego del brote del crucero tenemos la inquietud de montar una vigilancia epidemiológica para buscar reservorios del virus y dilucidar si esos ratones tienen el virus o no", sostuvo.

En la misma línea, Bellomo remarcó que "hasta el momento, Mendoza no ha reportado casos de síndrome pulmonar por hantavirus. Históricamente, la provincia no registra circulación endémica confirmada de esta enfermedad".

En paralelo a la investigación, durante esta semana se realizará una transferencia tecnológica al Laboratorio Núcleo de Mendoza para crear un nodo de investigación con capacidad de efectuar estudios de PCR y serología para hantavirus.

Actualmente este tipo de análisis son derivados al Instituto Malbrán, por lo que la incorporación de estas herramientas permitirá fortalecer la vigilancia epidemiológica provincial y acelerar el procesamiento de muestras ante futuros estudios o investigaciones.