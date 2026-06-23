Preocupación en Bariloche tras la confirmación de una muerte por hantavirus

Un estudio por PCR confirmó el diagnóstico y, a partir de ahí, el cuadro empeoró de golpe.

"Pese a los esfuerzos del equipo de salud de la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y de encontrarse en asistencia respiratoria mecánica, tras un rápido deterioro de su estado de salud se confirmó su deceso", explicaron desde el hospital Ramón Carrillo en el parte oficial.

Diagnóstico positivo de hantavirus reaviva la alerta sanitaria en Bariloche

De la sospecha del viaje a la cepa patagónica

La historia de este contagio empezó a principios de mayo. Cuando el esposo de la mujer fue internado, los médicos pensaron que el hombre se había agarrado el virus durante un viaje al norte del país, por Salta y Jujuy.

Sin embargo, los análisis de laboratorio cambiaron el rumbo de la investigación: confirmaron que se trataba de la cepa Andes. Esta variante es típica de la Patagonia y tiene una característica compleja: a diferencia de otras, no solo se contagia por respirar el ambiente donde hay roedores, sino que también se transmite de persona a persona a través de los fluidos y la saliva. El hombre se recuperó bien, pero el virus se quedó latente en su esposa más tiempo de lo común.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con secreciones, saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados.

¿Cómo es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad causada por un virus que transmiten los roedores silvestres a través de la orina, la saliva y las heces fecales. La forma más común de contagiarse es respirando las partículas que quedan flotando en el aire en lugares cerrados como galpones, depósitos o zonas rurales abandonadas.

En Argentina circulan dos grandes familias de este virus que afectan a los pulmones y al corazón: la Orthohantavirus andesense (donde está la cepa Andes y otras variantes como Lechiguanas, Orán y Buenos Aires) y la Orthohantavirus mamorense (que incluye al virus Laguna Negra).

Cuando aparece la cepa Andes, los fluidos de los pacientes se vuelven peligrosos, y por eso la principal hipótesis de los médicos en este caso es el contagio interhumano por contacto directo con las mucosas de la boca, los ojos o la nariz.

La enfermedad puede empezar como una gripe común con fiebre de más de 38 °C, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o diarrea, pero si no se detecta a tiempo puede pasar rápidamente a un cuadro grave con insuficiencia respiratoria y shock, lo que vuelve vital la atención médica en las primeras horas.