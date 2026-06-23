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Jensen Huang: por qué la inteligencia artificial exige nuevas normas sociales

El CEO de Nvidia afirma que la inteligencia artificial transformará la sociedad y que necesitamos nuevas normas para convivir con esta tecnología

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que el desafío no es frenar la inteligencia artificial, sino aprender a convivir con ella.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que el desafío no es frenar la inteligencia artificial, sino aprender a convivir con ella.

Foto: archivo

La inteligencia artificial avanza más rápido que cualquier otra tecnología reciente, y su impacto ya se siente en la sociedad. Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que el desafío no es frenar la IA, sino aprender a convivir con ella mediante nuevas normas sociales, regulación clara y una adopción más amplia y consciente.

Por qué la IA necesita nuevas normas sociales

En una entrevista con AP, Jensen Huang afirmó que la sociedad debe adaptarse al ritmo de la inteligencia artificial. Para él, la clave no es resistirse, sino usar la tecnología activamente para comprenderla y aprovecharla. Huang sostiene que la IA puede cerrar brechas tecnológicas, permitir que más personas accedan a tareas avanzadas y acelerar la innovación científica y económica.

Jensen Huang afirm&oacute; que la sociedad debe adaptarse al ritmo de la inteligencia artificial.

Jensen Huang afirmó que la sociedad debe adaptarse al ritmo de la inteligencia artificial.

El impacto social: oportunidades, temores y tensiones políticas

La expansión de la inteligencia artificial ha generado entusiasmo, pero también preocupación. Entre los temas más discutidos:

  • Temor a la pérdida de empleos por automatización.
  • Resistencia a nuevos centros de datos por su impacto ambiental y energético.
  • Debate político sobre regulación, seguridad y competencia global.

Huang reconoce estos temores, pero insiste en que la IA puede crear nuevas oportunidades laborales y fortalecer sectores como energía, construcción y hardware.

Regulación, seguridad y el rol del Estado

Huang defiende la necesidad de regulación y estándares de seguridad, especialmente en temas de defensa y exportaciones. Sin embargo, se muestra escéptico ante propuestas de que el gobierno estadounidense adquiera acciones de empresas de IA para repartir beneficios, argumentando que la sociedad ya se beneficia a través de impuestos, empleos y fondos de inversión.

Competencia global y seguridad nacional

La inteligencia artificial se convirtió en un eje de competencia entre Estados Unidos y China. Huang sostiene que la seguridad nacional debe ser prioritaria, pero advierte que las restricciones excesivas pueden frenar la innovación estadounidense y acelerar el desarrollo independiente de otros países.

El gran cuello de botella: la energía

Para Huang, el mayor desafío de la inteligencia artificial no es técnico, sino energético. Los centros de datos requieren enormes cantidades de electricidad, y Estados Unidos —según él— está “rezagado” en producción energética. Sin más capacidad, será difícil sostener el crecimiento de la IA y mantener el liderazgo global.

Para Huang, el mayor desaf&iacute;o de la inteligencia artificial no es t&eacute;cnico, sino energ&eacute;tico.

Para Huang, el mayor desafío de la inteligencia artificial no es técnico, sino energético.

Una relación compleja entre tecnología y política

La cercanía de Huang con el presidente Donald Trump generó críticas, pero él afirma que su objetivo es colaborar con cualquier administración para impulsar empleo, seguridad y desarrollo tecnológico. Su postura refleja un punto clave: la inteligencia artificial ya no es solo un tema técnico, sino un asunto político, económico y cultural.

La inteligencia artificial está reconfigurando la tecnología y la sociedad a una velocidad inédita. Para Jensen Huang, el desafío no es detenerla, sino crear nuevas normas sociales, regulaciones claras y una infraestructura energética capaz de sostenerla. La conversación recién empieza, y su impacto será profundo.

FUENTE: APNews

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