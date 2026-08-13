Quién es Adriana Baravalle, la experta en IA que asumió en Innovación, Ciencia y Tecnología

Adriana Baravalle es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.

La trayectoria en inteligencia artificial de Adriana Baravalle

Baravalle registra una extendida foja académica orientada a la investigación de vanguardia. Es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, ámbito institucional en el que además cursa un doctorado en Ingeniería.

En el ámbito universitario se desempeñó durante casi tres décadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Allí encabezó tareas de docencia e investigación aplicada en inteligencia artificial, programación, análisis de datos, visión por computadora e infraestructuras críticas.

Antes de su incorporación a la administración central, ejerció como directora del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la mencionada casa de estudios. Desde ese espacio promovió investigaciones relacionadas con la computación cuántica, la criptografía poscuántica y modelos de inteligencia artificial.

Asimismo, impulsó la creación de synapsIA, una red de alcance regional enfocada en propiciar ámbitos de formación, cooperación e investigación científica sobre inteligencia artificial entre expertos del continente latinoamericano. Su perfil profesional abarca además diplomaturas y capacitaciones técnicas cursadas en entidades internacionales y en la Universidad Nacional de Defensa.

El perfil técnico de Adriana Baravalle y la inteligencia artificial en la gestión pública

La llegada de la investigadora a la función pública no constituye su primera experiencia de trabajo en organismos del Estado. Entre 2016 y 2019 formó parte de la Mesa de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, espacio interdisciplinario que colaboró en la redacción de la Estrategia Nacional en la materia.

En ese mismo período prestó servicios como asesora en gestión de tecnologías de la información y lideró equipos técnicos enfocados en la arquitectura de datos. Entre sus tareas figuró la estructuración de bases para repositorios masivos en el INDEC, aportando criterios de interoperabilidad e inteligencia artificial.

Desde la Secretaría indicaron que la experiencia acumulada por la profesional permitirá entrelazar el sector privado, los claustros educativos y los requerimientos del sector público. La meta trazada es acelerar la modernización de trámites y sistemas institucionales mediante herramientas de inteligencia artificial y gestión gubernamental.

Los desafíos inmediatos para Adriana Baravalle en inteligencia artificial e innovación

La nueva secretaria asume la cartera en un contexto institucional caracterizado por discusiones en torno a las partidas presupuestarias del sistema científico y tecnológico del país. La gestión deberá entablar canales de diálogo con el sector académico y con el Conicet para definir prioridades operativas en inteligencia artificial.

Entre los ejes prioritarios fijados para esta etapa se destaca la optimización de los recursos destinados al financiamiento de programas de innovación aplicada. La intención gubernamental es dirigir la inversión hacia proyectos de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial que aporten soluciones directas a la productividad industrial y al funcionamiento del Estado.

De igual modo, la Secretaría buscará fortalecer la protección de los repositorios digitales estatales ante eventuales incidentes informáticos. Para concretar este cometido, se prevé el diseño de protocolos específicos basados en inteligencia artificial dirigidos a garantizar la integridad de las bases de datos estratégicas.

Con la oficialización del Decreto 730/2026, el Poder Ejecutivo cerró la etapa de indefinición que atravesaba la repartición tras la vacancia en la titularidad. De esta manera, Adriana Baravalle toma las riendas del organismo con la tarea de consolidar una agenda tecnológica e inteligencia artificial de largo alcance en la órbita nacional.