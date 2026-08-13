Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de las distintas vertientes del Partido Justicialista y aliados mantuvieron un cónclave de tres horas en la Ciudad de Buenos Aires para acordar una estrategia legislativa unificada y delinear un esquema de reorganización interna de cara a los comicios presidenciales de 2027. En el cónclave participaron Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
Con Massa, Máximo y Kicillof el PJ acordó ordenar su interna y conformó una mesa política
En la cumbre con dirigentes y gobernadores del PJ acordaron defender las PASO y frenar iniciativas del gobierno nacional en el Congreso
La defensa de las PASO dentro del plan de unidad del peronismo
Uno de los consensos principales que alcanzó la cúpula del peronismo durante la reunión fue el rechazo unánime a la intención del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los participantes destacaron que el mecanismo de primarias abiertas representa una herramienta esencial para dirimir las candidaturas del espacio, ordenar la competencia entre los diferentes sectores y evitar una fractura prematura del frente opositor.
El encuentro fue convocado por los presidentes de las bancadas parlamentarias de Unión por la Patria en el Congreso, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez, quienes buscaron coordinar la postura que adoptarán los bloques frente a los proyectos del oficialismo. Además del debate electoral, los dirigentes abordaron cuestiones presupuestarias clave para las provincias, tales como las transferencias automáticas, el estado fiscal de las jurisdicciones y la distribución del Impuesto a los Combustibles.
Los referentes del peronismo conformaron una mesa de conducción
La cumbre cobró una especial relevancia por el reagrupamiento en una misma mesa de debate del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el referente del Frente Renovador Sergio Massa y el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner. La presencia simultánea de los tres líderes se dio en un contexto signado por discusiones públicas sobre la conducción del espacio y el rumbo político a seguir.
A la mesa de diálogo impulsada por los legisladores nacionales se sumaron también los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Este grupo de dirigentes resolvió institucionalizar la coordinación mediante la creación de un espacio de articulación periódica entre las provincias, la conducción del partido PJ y los representantes del Congreso.
Las tensiones internas y la relación con los gobernadores dentro del peronismo
A pesar de los avances hacia la conformación del ámbito de concertación, la reunión dejó al descubierto los matices y cuestionamientos hacia algunos mandatarios provinciales dentro de las filas del peronismo. Durante el intercambio de opiniones, surgieron reproches explícitos hacia las posturas de colaboración adoptadas por los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) con la administración central.
La creación de esta instancia de diálogo busca acotar los márgenes de dispersión en el Congreso y sentar las bases institucionales para encarar la reorganización partidaria hacia las próximas elecciones nacionales. Aunque la conducción no definió aún la periodicidad ni los integrantes definitivos de las futuras convocatorias, los referentes coincidieron en profundizar las discusiones de fondo que permitan consolidar la propuesta del espacio frente a las iniciativas parlamentarias del gobierno nacional.
En esta cumbre, los dirigentes mantuvieron un debate enfocado en el panorama legislativo y electoral de los próximos años. Para profundizar en el análisis sobre la dinámica interna entre los distintos referentes del espacio, podés consultar la discusión detallada sobre la relación entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof.