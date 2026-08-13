Con Massa, Máximo y Kicillof el PJ acordó ordenar su interna y conformó una mesa política

Los referentes del peronismo conformaron una mesa de conducción

La cumbre cobró una especial relevancia por el reagrupamiento en una misma mesa de debate del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el referente del Frente Renovador Sergio Massa y el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner. La presencia simultánea de los tres líderes se dio en un contexto signado por discusiones públicas sobre la conducción del espacio y el rumbo político a seguir.

A la mesa de diálogo impulsada por los legisladores nacionales se sumaron también los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Este grupo de dirigentes resolvió institucionalizar la coordinación mediante la creación de un espacio de articulación periódica entre las provincias, la conducción del partido PJ y los representantes del Congreso.

Sergio Massa y Axel Kicillof ya comenzaron a organizar a su tropa con vistas a las elecciones 2027.

Las tensiones internas y la relación con los gobernadores dentro del peronismo

A pesar de los avances hacia la conformación del ámbito de concertación, la reunión dejó al descubierto los matices y cuestionamientos hacia algunos mandatarios provinciales dentro de las filas del peronismo. Durante el intercambio de opiniones, surgieron reproches explícitos hacia las posturas de colaboración adoptadas por los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) con la administración central.

La creación de esta instancia de diálogo busca acotar los márgenes de dispersión en el Congreso y sentar las bases institucionales para encarar la reorganización partidaria hacia las próximas elecciones nacionales. Aunque la conducción no definió aún la periodicidad ni los integrantes definitivos de las futuras convocatorias, los referentes coincidieron en profundizar las discusiones de fondo que permitan consolidar la propuesta del espacio frente a las iniciativas parlamentarias del gobierno nacional.

En esta cumbre, los dirigentes mantuvieron un debate enfocado en el panorama legislativo y electoral de los próximos años. Para profundizar en el análisis sobre la dinámica interna entre los distintos referentes del espacio, podés consultar la discusión detallada sobre la relación entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof.