Prevención de los delitos: Diputados aprobó el régimen para intervenir "aguantaderos"

Foto: Municipalidad de Guaymallén

Acciones preventivas y procedimiento administrativo

La norma faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a disponer, mediante resolución fundada, medidas preventivas sobre inmuebles vulnerables o vinculados al acopio, fraccionamiento o comercialización de estupefacientes y otros delitos.

Entre las intervenciones previstas se destacan:

Tapiado o cerramiento de accesos: para evitar reocupaciones o el uso ilícito de la propiedad.

para evitar reocupaciones o el uso ilícito de la propiedad. Clausura parcial o total: aplicable según el nivel de riesgo del inmueble.

aplicable según el nivel de riesgo del inmueble. Demolición controlada: ejecutabilidad excepcional sobre sectores o la totalidad de la estructura cuando exista un riesgo grave e inminente para la seguridad pública.

El texto precisa que las medidas tienen carácter preventivo, temporal y proporcional, por lo que no afectan la titularidad registral del bien.

El procedimiento podrá iniciarse de oficio, por requerimiento judicial o a solicitud de municipios, organismos públicos y denuncias de vecinos. Asimismo, el esquema contempla la notificación formal a los propietarios, instancias de oposición y mecanismos de revisión administrativa.

El debate en el recinto: seguridad versus control judicial

Desde el bloque oficialista, el diputado Leonardo Mastrángelo (UCR) defendió la iniciativa al remarcar que busca dar respuesta a propietarios que perdieron el control de sus bienes y a vecinos afectados por la inseguridad. "No es una medida sancionatoria, sino una herramienta administrativa para recuperar entornos degradados. Cuando existe una ocupación permanente, la vía correspondiente sigue siendo la judicial", aclaró.

En la misma línea, Melisa Martínez Malanca (UCR) y Cintia Gómez (PRO) enfatizaron que las resoluciones contarán con las garantías del régimen administrativo vigente.

En contraste, la oposición argumentó reparos constitucionales sobre las facultades otorgadas al Ejecutivo. El diputado Lucas Ilardo (FP) advirtió sobre la falta de control judicial previo en medidas de impacto irreversible: "Cuando una decisión puede producir un daño irreparable, como una demolición, necesariamente debe existir control de la Justicia".

A su turno, Germán Gómez (PJ) sostuvo que la norma roza facultades del Poder Judicial y vulnera garantías de la propiedad privada protegidas por la Constitución provincial.