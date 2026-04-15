El Ministerio de Seguridad confirmó que desde 2024 erradicó 11 aguantaderos y búnkers delictivos. Ocho de esas intervenciones (cinco demoliciones y tres inmuebles tapiados) se realizaron previo al anuncio del plan específico y tres dentro de la iniciativa que promueve Mercedes Rus.
Rus ya erradicó 11 aguantaderos y búnkers delictivos desde 2024 y sigue sumando comunas a su plan
La ministra Merceds Rus elaboró el plan "Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana" que ya tiene 3 comunas incorporadas
A este plan, formalmente denominado "Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana" sólo 3 comunas se han sumado: Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.
Ésta última municipalidad lo acordó este martes, cuando el intendente Francisco Lo Presti firmó el convenio con el objetivo de reforzar la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, según aseguró.
El acuerdo se concretó en la Municipalidad de Las Heras, con la participación del director del programa, Carlos Magnani; el secretario de Seguridad, Fabián Tello, y la directora de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Daiana Gatica.
Las herramientas preventivas contra el delito que permite el programa de Mercedes Rus
El programa establece un protocolo específico para intervenir en casas abandonadas, espacios utilizados como aguantaderos o sitios de usurpación donde se suelen ocultar elementos vinculados con ilícitos. Según detallaron las autoridades, la normativa permite realizar medidas como el tapiado o la demolición, sin que esto afecte el derecho de propiedad de los titulares de los inmuebles.
"Este convenio marca un antes y un después en la forma de abordar la seguridad en Las Heras. Trabajamos junto a la Provincia para anticiparnos al delito y ordenar el territorio", destacó el intendente Lo Presti, y subrayó que no se permitirá que haya "propiedades tomadas por el delito" en los barrios del departamento.
Por su parte, Rus resaltó que esta herramienta dota al Estado de un marco legal más sólido: “Ahora avanzamos con un protocolo que nos permite reforzar la presencia del Estado en focos delictivos”.
Antecedentes y acciones inmediatas
Aunque Las Heras recién firmó el convenio, Lo Presti afirmó que la comuna ya cuenta con resultados bajo esta modalidad de trabajo. Durante 2024, dijo que demolieron un búnker de drogas en el barrio Aeroparque y un aguantadero en el barrio Aeronáutico.
Además, avanzan sobre un nuevo expediente que involucra inmuebles en el barrio 8 de Abril, los cuales están siendo evaluados bajo los lineamientos del nuevo protocolo para una posible intervención.