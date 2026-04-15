Rus ya erradicó 11 aguantaderos y búnkers delictivos desde 2024 y sigue sumando comunas a su plan

francisco lo presti y mercedes rus El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, en la firma del convenio.

El acuerdo se concretó en la Municipalidad de Las Heras, con la participación del director del programa, Carlos Magnani; el secretario de Seguridad, Fabián Tello, y la directora de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Daiana Gatica.

Las herramientas preventivas contra el delito que permite el programa de Mercedes Rus

El programa establece un protocolo específico para intervenir en casas abandonadas, espacios utilizados como aguantaderos o sitios de usurpación donde se suelen ocultar elementos vinculados con ilícitos. Según detallaron las autoridades, la normativa permite realizar medidas como el tapiado o la demolición, sin que esto afecte el derecho de propiedad de los titulares de los inmuebles.

"Este convenio marca un antes y un después en la forma de abordar la seguridad en Las Heras. Trabajamos junto a la Provincia para anticiparnos al delito y ordenar el territorio", destacó el intendente Lo Presti, y subrayó que no se permitirá que haya "propiedades tomadas por el delito" en los barrios del departamento.

Por su parte, Rus resaltó que esta herramienta dota al Estado de un marco legal más sólido: “Ahora avanzamos con un protocolo que nos permite reforzar la presencia del Estado en focos delictivos”.

convenio seguridad Lo Presti, Rus y miembros de la Policía.

Antecedentes y acciones inmediatas

Aunque Las Heras recién firmó el convenio, Lo Presti afirmó que la comuna ya cuenta con resultados bajo esta modalidad de trabajo. Durante 2024, dijo que demolieron un búnker de drogas en el barrio Aeroparque y un aguantadero en el barrio Aeronáutico.

Además, avanzan sobre un nuevo expediente que involucra inmuebles en el barrio 8 de Abril, los cuales están siendo evaluados bajo los lineamientos del nuevo protocolo para una posible intervención.