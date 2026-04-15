La Madre Belén, líder de los Wachos Atrevidos, volvió a ser condenada por narcotráfico

drogas las heras Los elementos que se secuestraron en la causa por narcotráfico.

Además de los secuestros durante los operativos, la investigación federal se reconstruyó gracias a escuchas telefónicas donde se determinó que la Madre Belén practicaba el narcomenudeo en su casa de Las Heras. Pero también había personas que le compraban como si fuera mayorista para revender las drogas en otras localidades. De hecho, días antes habían sido detenidos un hombre que se dirigía a San Juan y una mujer que iba a San Rafael con estupefacientes en su poder.

Como ocurrió en otras investigaciones contra Belén Díaz, en este expediente también involucró a miembros de su familia. En este caso, su hija Katherina Ailén Sosa (24) fue detenida en la casa el día del operativo ya que tenía un frasco de vidrio con algunos gramos de marihuana. Sin embargo, la joven zafó de la condena al arreglar su situación con una suspensión de juicio a prueba ya que no tiene antecedentes penales.

Los Wachos Atrevidos y el narcotráfico

La Madre Belén ya había sido condenada en una causa similar en junio de 2020. Recibió una pena de 8 años de prisión tras haber sido encontrada traficando más de 6 kilogramos de marihuana. En ese expediente también fue sentenciado a 4 años de prisión uno de sus hijos, Luciano Pereyra Díaz (30), quien en los próximos meses también debe ser juzgado por un homicidio ocurrido en Las Heras.

maria belen diaz wachos atrevidos 2 La mujer detenida y condenada por narcotráfico.

Los investigadores que siguieron el desarrollo de la banda de los Wachos Atrevidos sostienen que Belén Díaz tomó el liderazgo y siguió el camino de narcotráfico que había iniciado su esposo. Marcelo Sosa (56), más conocido como Petete. A mediados de 2012 fue atrapado en las rutas con 5 kilogramos de cocaína. En 2015 traficaba 90 kilos de marihuana en el límite con San Luis. Fue condenado a 7 años de cárcel pero cuando recuperó su libertad volvió a ser detectado con 67 kilogramos de marihuana en la frontera entre Córdoba y San Luis.

Otro de los hijos del matrimonio, Jorge Díaz, también está cumpliendo una condena aunque no por narcotráfico sino por homicidio agravado. El joven tiene un alto nivel de interacción en las redes sociales y hasta suele mostrarse con armas blancas de fabricación casera dentro del penal.