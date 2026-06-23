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Del amor al odio

El escandaloso video de los hinchas del Atlético quemando la camiseta de Julián Álvarez

En pleno Mundial 2026, varios hinchas españoles mostraron su descontento ante declaraciones del delantero de la Selección argentina. Todos los detalles

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los hinchas del Atlético de Madrid estallaron contra Julián Álvarez.

Los hinchas del Atlético de Madrid estallaron contra Julián Álvarez.

En las últimas horas, la relación entre Julián Álvarez y los hinchas del Atlético de Madrid se terminó de romper de la peor manera tras la viralización de un fuerte video en las redes sociales, que responde a una declaración del delantero de la Selección argentina.

Un grupo de fanáticos del conjunto colchonero, nucleados bajo el colectivo Banda Neptuno, publicó un polémico metraje en la red social X donde muestran cómo prenden fuego, de forma deliberada, la camiseta del delantero argentino. El video, que incluye insultos explícitos y cantos en su contra, marca un punto de no retorno en la relación con La Araña.

Los hinchas del Atlético de Madrid, en llamas contra Julián Álvarez.

Los hinchas del Atlético de Madrid, en llamas contra Julián Álvarez.

Hinchas del Atlético queman la camiseta de Julián Álvarez

Todo empezó cuando, al ser consultado por la prensa, Julián Álvarez rompió el silencio con una frase demoledora a ESPN: "Lo mejor para todos es una transferencia; quiero cumplir mi sueño". Sus palabras cayeron como un balde de agua fría en Madrid.

La gente del Atleti ya venía cansada por la falta de compromiso público que mostraba el jugador en los últimos meses. Con las cenizas de su camiseta grabadas en video, queda claro que la historia de Julián Álvarez en Madrid está cerca de ser terminada.

Sin embargo, la salida no será para nada fácil. En los despachos del Atlético de Madrid la postura es de máxima firmeza. El ex River tiene contrato firmado hasta 2030, por lo que la dirigencia no piensa regalarlo: el club que lo quiera va a tener que poner los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Más allá de la transferencia, todo podría terminar en escándalo. Ante el conocido interés del equipo catalán por quedarse con el punta, el Atlético de Madrid analiza seriamente presentar una denuncia formal contra el FC Barcelona ante la FIFA por presunto hostigamiento e inducir al jugador a romper su contrato.

Real Madrid, al acecho

Por ahí, aparece el Real Madrid como la otra alternativa si el conjunto presidido por Joan Laporta no consigue convencer al Atlético de vender al futbolista por un precio muy inferior a esos 500 millones de cláusula de rescisión.

Así lo ha manifestado Florentino Pérez, el presidente del Merengue, quien comunicó que haría un esfuerzo para contar con el delantero de la Selección argentina. ¿Cómo terminará esta novela?

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