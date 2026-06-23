Escándalo en España tras las declaraciones de Julián Álvarez: la furiosa respuesta del Atlético de Madrid

Si bien es habitual que esto suceda en el mundo del fútbol, en el Atlético de Madrid acusan que este es un modus operandi del Barcelona para llevarse jugadores a espaldas de la dirigencia.

Julian Álvarez busca un cambio de aire y salir del Atlético de Madrid.

"En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona", señalaron los dirigentes colchoneros al diario español, trayendo a colación los intentos por contratar a Antoine Griezmann en el pasado. "Cuando el Atlético se estaba jugando la Champions frente a Juventus, le prometían comisiones a su hermana, a su familia y al propio jugador".

"Barcelona jugó así ya en varias ocasiones", continuaron. "El verano pasado hicieron lo mismo con Nico Williams. Forma parte de su estrategia. En las últimas horas había comidas del entorno azulgrana adelantando que lo que iba a ocurrir, algunos riéndose de la jugada: 'Solo falta que hable el jugador'. Y Julián no mencionó a Barcelona, no sabemos por qué".

Por ello que, desde la casa del Atlético de Madrid fueron contundentes con su postura: "Todo el mundo sabe que es un club tramposo, pero se han topado con uno que no les va a reír la gracia. N hay ninguna cantidad por la que Barcelona pueda comprar a Julián, no será transferido a Barcelona. Paga la cláusula (de 500 millones) o nada".

Es preciso recordar que el Barcelona hizo una primera oferta de 70 millones de euros más el 100% del pase de Ferrán Torres por la ficha de Julián Álavrez pero la propuesta fue considerada insuficiente y el Atlético de Madrid la rechazó de inmediato.