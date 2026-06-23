No es Julián Álvarez: la joyita que fichó Barcelona en medio del escándalo con el argentino

Hamza Abdelkarim se convirtió en el primer jugador egipcio en firmar con el Barcelona.

La joyita que fichó Barcelona en medio del escándalo con Julián Álvarez

La actualidad futbolística de Hamza Abdelkarim, protagonista de este artículo periodístico, es de locos. Llegó al Barcelona en calidad de cedido para que juegue en el Juvenil A, equipo que disputa las categorías inferiores de la Liga de España, pero que sirve para darle rodaje a grandes promesas.

Fue así que el delantero egipcio de 18 años convirtió seis goles en ocho partidos durante el 2026 y fue convocado por la selección de Egipto para disputar el Mundial; situación que sorprendió porque todavía no realizó su debut profesional en el Barcelona, quienes están encantados por el presente de la apuesta goleadora.

Abdelkarim, además, logró su debut mundialista antes de su estreno en la Primera del conjunto catalán ya que ingresó en la cita máxima en los partidos contra Bélgica y contra Nueva Zelanda, sumando en total 28 minutos.

El Barcelona sumó a Abdelkarim, pero aguarda por Julián Álvarez.

Barcelona activó la opción de compra

El pase estaba en el haber del Al Ahly y finalizaba el 30 de junio; no obstante el Barcelona decidió hacer uso de la opción de compra por 1.5 millones de euros, por lo que el delantero de 18 años ya es jugador del equipo catalán.

Por el momento su futuro continuará en el equipo filial, pero en cualquier momento puede ser llamado por Hansi Flinck para que comience a entrenar y a sumar minutos en el equipo de Primera División. Además, trascendió que Al Ahly se reservará un porcentaje de su ficha para obtener ganancias en una futura venta.

De esta manera el nacido el 1 de enero de 2008 se convirtió en el primer jugador egipcio en fichar en el Barcelona.