Cómo limpiar el inodoro y las tuberías con solo dos ingredientes: mezcla casera efectiva

Por separado tienen múltiples beneficios conocidos, pero juntos, en forma de mezcla, estos ingredientes son capaces de llevar la desinfección y el mantenimiento a un nivel altamente superior.

La mezcla de estos dos ingredientes puede ser altamente beneficiosa.

El poder detrás de la combinación

La clave del éxito de esta fórmula casera reside fundamentalmente en el equilibrio químico y mecánico de sus componentes. Por un lado, el bicarbonato actúa directamente como un agente alcalino de alta eficiencia, mientras que la sal aporta una textura abrasiva sumamente suave.