Si se te rompió el tender de ropa, no lo tires: te explico cómo arreglarlo con un truco

Existen muchas variedades de tendederos de ropa que se adaptan a los espacios de la casa, a la cantidad de ropa que necesitamos secar y al peso de las prendas. Uno de los tendederos más clásicos y comunes es el plegable de interior, que consta de una zona central y dos brazos o paletas laterales que se abren para colgar más ropa.
Generalmente, este tipo de tendederos son de aluminio o acero y pueden tener alambre para sostener la ropa o cuerdas de nylon. Cuando ya son muy viejos o son de mala calidad, las cuerdas se suelen romper o se oxidan y quiebran, dejando la soldadura al descubierto y un alambre colgando.
Cuando esto pasa, no hace falta tirar o cambiar el tender; con un truco se puede recuperar y se le puede dar una nueva vida en casa.
Cómo arreglar y recuperar un tendedero de ropa roto
Cuando se sale uno de los metales o sogas que se usan para colgar la ropa en el tender, solo hay que realizar un truco y recuperarlo en minutos.
Para este truco vas a necesitar simplemente precintos de plástico, que no salen más de $100 en cualquier ferretería. Conviene usar los más pequeños y blandos para que sea más sencillo manipularlos.
Tal y como se ve en el video de este truco, pasa el precinto por abajo del alambre, ajusta, pero sin apretar del todo; pasa otro precinto por el orificio para unir el alambre al caño principal y ajusta finalmente los dos precintos al máximo.
Así de fácil se puede arreglar un tendedero de ropa roto. Si prefieres realizar un cambio, también existen otros modelos muy prácticos para la casa, como los tendederos de techo o los de pared que se fijan con tornillos y se abren o cierran cada vez que deseas colgar ropa.
Estas opciones varían en precio y en el peso o cantidad de ropa que soportan. Son ideales para secar ropa dentro de casa durante los meses de invierno o cuando llueve y no podemos colgarla en el patio.
Consejos para secar ropa en invierno
Para secar ropa en invierno, cuando hace mucho frío o hay mucha humedad, lo recomendable es aprovechar los días de sol y los momentos de más luz o temperatura para realizar los lavados.
Además, realiza un centrifugado extra de la ropa para que tarde menos en secar, lava tandas más pequeñas de ropa, utiliza perchas para secar y coloca el tendedero en un espacio bien ventilado.