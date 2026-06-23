Si se te rompió el tender de ropa, no lo tires: te explico cómo arreglarlo con un truco

No tires un tendedero de ropa roto; se puede recuperar.

Cómo arreglar y recuperar un tendedero de ropa roto

Cuando se sale uno de los metales o sogas que se usan para colgar la ropa en el tender, solo hay que realizar un truco y recuperarlo en minutos.

Para este truco vas a necesitar simplemente precintos de plástico, que no salen más de $100 en cualquier ferretería. Conviene usar los más pequeños y blandos para que sea más sencillo manipularlos.

Tal y como se ve en el video de este truco, pasa el precinto por abajo del alambre, ajusta, pero sin apretar del todo; pasa otro precinto por el orificio para unir el alambre al caño principal y ajusta finalmente los dos precintos al máximo.

Así de fácil se puede arreglar un tendedero de ropa roto. Si prefieres realizar un cambio, también existen otros modelos muy prácticos para la casa, como los tendederos de techo o los de pared que se fijan con tornillos y se abren o cierran cada vez que deseas colgar ropa.

Estas opciones varían en precio y en el peso o cantidad de ropa que soportan. Son ideales para secar ropa dentro de casa durante los meses de invierno o cuando llueve y no podemos colgarla en el patio.

Consejos para secar ropa en invierno

Para secar ropa en invierno, cuando hace mucho frío o hay mucha humedad, lo recomendable es aprovechar los días de sol y los momentos de más luz o temperatura para realizar los lavados.

Seca bien la ropa en invierno para evitar la humedad en las telas.

Además, realiza un centrifugado extra de la ropa para que tarde menos en secar, lava tandas más pequeñas de ropa, utiliza perchas para secar y coloca el tendedero en un espacio bien ventilado.