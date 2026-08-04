Las cosas que usamos o compramos tienen pequeños detalles de fábrica y diseño que parecen inútiles, pero en realidad suelen tener una función. Si alguna vez has pensado qué significa y por qué las prendas de ropa traen dos tiras o cintas pequeñas de raso en los hombros, hoy te cuento cuál es su función.
Qué significa y por qué algunas prendas de ropa traen unas tiritas en el interior
Cuando compramos una blusa nueva, un suéter o un buzo de invierno, generalmente las prendas traen dos tiritas de raso en los hombros. Te explico qué significa
Es muy normal ver estas cintas en la ropa de invierno como pulóveres, cárdigans, sacos, poleras y tapados, aunque también vienen incluidas en las prendas elegantes o más de noche. Por ejemplo, algunas blusas de telas finas y delicadas o vestidos de fiesta traen estas cintas.
Cuando compramos una prenda de ropa con este detalle, la primera reacción es cortarlas, pero no deberías.
¿Qué significa y para qué sirven las tiras de las prendas de ropa?
La ropa está diseñada, la mayoría de las veces, para ser funcional, útil y práctica. Cada detalle en la confección y cada elemento añadido fue pensado pro y para algo. Si piensas qué significa la molesta tira del hombro que viene con los suéteres y blusas, la respuesta es muy simple.
Estas tiras pueden ser de raso y finas o pueden ser de silicona transparente y un poco más gruesas. Pueden usarse para dos cosas diferentes, una vinculada al cuidado de la ropa y la otra a su facilidad de uso.
En primer lugar, estas cintas de la ropa están diseñadas para facilitar su correcto colgado en el armario. Al colocar en las perchas las cintas y no los hombros de la ropa, podemos colgar cada prenda sin que se deforme o dañe.
Cuando se trata de ropa fabricada con tela delicada o tejidos que se arrugan fácil, colgarlas de estas cintas te puede ahorrar muchos problemas. El peso no recae sobre los tirantes o sobre el escote y, de esta forma, la tela no se estira de más.
Esto también contribuye a que la ropa no se salga de la percha y se pone en su lugar, pero esta no es la única respuesta a qué significa esta cinta.
En muchas prendas de ropa escotadas o tops con hombros que tienen a caerse, las cintas de silicona están pensadas para que te las coloques por los brazos. Con este truco no se caen los tirantes, pero tampoco se ven los soportes de silicona.
Cómo añadir estas cintas a la ropa de forma artesanal
Si descubrir qué significa te resultó interesante y piensas que toda la ropa debería tener estos detalles, te explico cómo coser las cintas en minutos.
- Toma las medidas de los hombros de la blusa o pulóver y corta las cintas de raso.
- Voltea la prenda de ropa y cose en el lado del revés las tiras en los hombros.
- Voltea la prenda y ya está lista para colgar en el armario.
En pocas palabras
- Tiras de ropa: Las cintas de raso en los hombros de las prendas tienen la función de facilitar su colgado y evitar deformaciones.
- Cuidado de prendas: Al colgar la ropa de estas cintas, se previene el estiramiento y daño en telas delicadas o tejidos que se arrugan fácilmente.
- Uso práctico: En prendas escotadas, las cintas de silicona ayudan a mantener los tirantes en su lugar sin que se noten.