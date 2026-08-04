Qué significa y por qué algunas prendas de ropa traen unas tiritas en el interior

Qué significa este detalle de confección.

¿Qué significa y para qué sirven las tiras de las prendas de ropa?

La ropa está diseñada, la mayoría de las veces, para ser funcional, útil y práctica. Cada detalle en la confección y cada elemento añadido fue pensado pro y para algo. Si piensas qué significa la molesta tira del hombro que viene con los suéteres y blusas, la respuesta es muy simple.

Estas tiras pueden ser de raso y finas o pueden ser de silicona transparente y un poco más gruesas. Pueden usarse para dos cosas diferentes, una vinculada al cuidado de la ropa y la otra a su facilidad de uso.

En primer lugar, estas cintas de la ropa están diseñadas para facilitar su correcto colgado en el armario. Al colocar en las perchas las cintas y no los hombros de la ropa, podemos colgar cada prenda sin que se deforme o dañe.

Las cintas sirven para colgar la ropa en la percha.

Cuando se trata de ropa fabricada con tela delicada o tejidos que se arrugan fácil, colgarlas de estas cintas te puede ahorrar muchos problemas. El peso no recae sobre los tirantes o sobre el escote y, de esta forma, la tela no se estira de más.

Esto también contribuye a que la ropa no se salga de la percha y se pone en su lugar, pero esta no es la única respuesta a qué significa esta cinta.

En muchas prendas de ropa escotadas o tops con hombros que tienen a caerse, las cintas de silicona están pensadas para que te las coloques por los brazos. Con este truco no se caen los tirantes, pero tampoco se ven los soportes de silicona.

Cómo añadir estas cintas a la ropa de forma artesanal

Si descubrir qué significa te resultó interesante y piensas que toda la ropa debería tener estos detalles, te explico cómo coser las cintas en minutos.

Con un poco de hilo y una aguja se pueden coser las cintas de raso en la ropa.