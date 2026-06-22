En toda casa hay más de un destornillador de punta plana que está desgastado y su eso no es del todo eficiente. Para afilar los destornilladores y recuperar su forma original, existen varias maneras de lograrlo, pero ninguno como un truco casero fácil de emplear.
Cómo afilar un destornillador con la punta desgastada: el truco casero para que los tornillos no se resbalen
Siempre hay en casa un destornillador con la punta redondeada, que no funciona al cien por cien. Así se afilan con este truco casero
Siempre pasa que cuando uno pretende realizar un arreglo en casa, apela a un viejo destornillador que ya tiene muchos años de vida. Y probablemente, este ya tenga la punta gastada de tanto uso.
Al igual que como se pueden afilar los cuchillos y tijeras que hay en casa, los destornilladores también pueden quedar como nuevos, o al menos ser más prácticos cuando se los quiera para usar en casa.
Para que los tornillos no desbalen más, este es el mejor truco casero para afilar el destornillador que tiene la cabeza redondeada:
Truco casero para afilar un destornillador con la punta desgastada
Muchas personas afilan los destornilladores con una amoladora, con un disco para metal. Pero este truco casero es igual de sencillo y no falla.
Consiste en utilizar la base de una taza que se utiliza en casa. Esta pieza de cerámica tiene un anillo áspero en su parte inferior que no está esmaltado, siendo esta cualidad una manera efectiva para afilar los destornilladores, como si fuera una piedra fina.
Paso a paso del truco casero
- Elegí una taza de cerámica tradicional que haya en casa, darla vuelta y constatar que tenga el borde inferior áspero y sin color, sin esmalte.
- Apoyá la cara plana de la punta del destornillador (si es plano) contra ese borde, respetando el ángulo original de fábrica.
- Deslizá la punta de adelante hacia atrás aplicando presión.
- Da vuelta el destornillador y repetí el proceso en la cara opuesta hasta que el borde vuelva a sentirse filoso y recto.
- Apoyá el destornillador de forma completamente vertical contra la taza y dale un par de pasadas para que la punta quede recta y no cortante.