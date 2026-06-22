Cómo afilar un destornillador con la punta desgastada: el truco casero para que los tornillos no se resbalen

Siempre pasa que cuando uno pretende realizar un arreglo en casa, apela a un viejo destornillador que ya tiene muchos años de vida. Y probablemente, este ya tenga la punta gastada de tanto uso.

Al igual que como se pueden afilar los cuchillos y tijeras que hay en casa, los destornilladores también pueden quedar como nuevos, o al menos ser más prácticos cuando se los quiera para usar en casa.