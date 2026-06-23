San Lorenzo, en crisis: porqué se fue Gustavo Álvarez antes de iniciar la pretemporada y quién asumió como DT

“Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno”, expresó Álvarez en uno de los pasajes más fuertes de su carta.

El punto de quiebre estuvo vinculado al armado del plantel y Álvarez explicó que había planteado tres ejes principales: mantener la base del equipo titular pese a la necesidad económica de realizar transferencias, reemplazar a los futbolistas vendidos con incorporaciones de jerarquía similar y promover juveniles de inferiores en lugar de jugadores considerados prescindibles.

Gustavo Álvarez y la lista polémica de los prescindibles

Según detalló Álvarez, existía un listado único de 11 futbolistas prescindibles, sin juveniles incluidos, que había sido aprobado por unanimidad entre el cuerpo técnico, el Consejo de Fútbol y la Subcomisión de Fútbol Profesional en una reunión realizada el jueves 18 de junio.

Sin embargo, el entrenador dijo que el sábado 20 de junio por la noche le comunicaron la necesidad de cambiar 3 nombres de esa nómina por “presiones externas”, algo que rechazó de manera inmediata.

San Lorenzo está en crisis en lo institucional y lo deportivo.

“Respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo”, señaló Álvarez, quien agregó que el domingo, tras varias conversaciones, se terminó el vínculo de palabra y se le informó que no debía presentarse al entrenamiento del lunes.

Además, remarcó que decidió dar un paso al costado para que el club no se viera perjudicado por posibles acciones legales de terceros, en medio de un contexto institucional y económico complejo.

El club, en un comunicado oficial, indicó que la salida del DT se dio después de que "no se llegara a un acuerdo en las conversaciones que se venían manteniendo sobre la planificación deportiva".

Walter Perazzo asumió como DT interino

La salida de Álvarez dejó a San Lorenzo sin entrenador justo en el inicio de la pretemporada y profundizó la incertidumbre futbolística de cara al segundo semestre.

Perazzo asumió mientras se define el nuevo DT.

El técnico había asumido a fines de marzo en reemplazo de Damián Ayude y dirigió 13 partidos, con un saldo de 3 victorias, 7 empates y 3 derrotas en el que no pudo superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y llegó a los playoffs del Torneo Apertura.

Ahora, el equipo quedó bajo la conducción interina de Walter Perazzo, quien tomó el mando del plantel mientras la dirigencia evalúa alternativas para contratar a un nuevo entrenador.