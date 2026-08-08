Lionel Messi y su familia se preparan para despedir a Jorge Messi

En un momento se había especulado con la posibilidad de que el traslado fuese por vía aérea, en helicóptero, pero eso finalmente fue descartado.

Tanto en torno al lugar, como en las inmediaciones del aeropuerto, hubo un operativo de seguridad para garantizar la privacidad de la familia.

Conmoción en el fútbol por la muerte de Jorge Messi

Tras conocerse la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge, a los 68 años, en una clínica de Rosario, donde batallaba contra una dura enfermedad -según informaron la Liga Profesional de Fútbol y Newell’s en sus cuentas oficiales-, se conmocionó el fútbol mundial.

El estado de salud de Jorge Messi se había agravado durante esta semana y la familia esperaba este desenlace muy pronto.

Se conoció el dato de los problemas de salud de Jorge Messi durante el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, ya que Messi se emocionó hasta las lágrimas después de anotar el primero de sus tres goles y luego del encuentro confesó que fue por cuestiones personales.