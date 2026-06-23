Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada con algunas bajas y a la espera de refuerzos

Las prácticas continuarán en Mendoza, en modalidad doble turno, y la semana que viene además se completará la concentración con hospedaje en el Arena Maipú. Allí los futbolistas almorzarán y cenarán mientras intensifican los trabajos en las sesiones de entrenamiento.

En cuanto a la conformación del plantel, dos bajas se presentaron en Independiente Rivadavia. Una es la de Bautista Dadín, delantero de la Reserva de River que llegó en enero de este año y apenas jugó 7 partidos con la camiseta de la Lepra; y otro es Nahuel Arena, defensor que llegó desde el fútbol ecuatoriano y no sumó minutos este semestre.

En Independiente Rivadavia buscan un lateral derecho en este mercado de pases para reforzar ese sector de la cancha en el que hoy están disponibles Ezequiel Bonifacio y Alejo Osella.

En cuanto a Sebastián Villa, la dirigencia manifestó su decisión de no continuar negociando con Boca Juniors por el pase del jugador por lo que el colombiano seguirá jugando en la Lepra por lo pronto. La situación podría cambiar en caso de llegue una oferta desde otro club con el monto que Independiente pretende por los servicios del jugador.