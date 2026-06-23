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Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada con algunas bajas y a la espera de refuerzos

Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada de cara al intenso segundo semestre que se le viene

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada en Ciudad Deportiva. Foto: Gentileza CSIR.

Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada en Ciudad Deportiva. Foto: Gentileza CSIR.

Independiente Rivadavia retomó los entrenamientos de cara a un intenso segundo semestre donde afrontará compromisos de alta intensidad. La Lepra llevará a cabo una pretemporada para prepararse para la competencia en Copa Libertadores, Copa Argentina y el compromiso por la Supercopa Argentina.

En Ciudad Deportiva, la Lepra inició la rutina de doble turno de entrenamientos y preparación física. Por la tarde se sumó Sebastián Villa, quien por asuntos personales no asistió al turno matutino.

Independiente Rivadavia comenz&oacute; la pretemporada en Ciudad Deportiva. Foto: Gentileza CSIR.

Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada en Ciudad Deportiva. Foto: Gentileza CSIR.

Independiente Rivadavia inició la pretemporada con algunas bajas y a la espera de refuerzos

La buena noticia para la Lepra es que todos los futbolistas se pusieron a disposición de Alfredo Berti para iniciar la puesta a punto de cara al segundo semestre. Con la presencia de Villa, ya en el turno tarde, el plantel se completó en Ciudad Deportiva.

Las prácticas continuarán en Mendoza, en modalidad doble turno, y la semana que viene además se completará la concentración con hospedaje en el Arena Maipú. Allí los futbolistas almorzarán y cenarán mientras intensifican los trabajos en las sesiones de entrenamiento.

En cuanto a la conformación del plantel, dos bajas se presentaron en Independiente Rivadavia. Una es la de Bautista Dadín, delantero de la Reserva de River que llegó en enero de este año y apenas jugó 7 partidos con la camiseta de la Lepra; y otro es Nahuel Arena, defensor que llegó desde el fútbol ecuatoriano y no sumó minutos este semestre.

En Independiente Rivadavia buscan un lateral derecho en este mercado de pases para reforzar ese sector de la cancha en el que hoy están disponibles Ezequiel Bonifacio y Alejo Osella.

En cuanto a Sebastián Villa, la dirigencia manifestó su decisión de no continuar negociando con Boca Juniors por el pase del jugador por lo que el colombiano seguirá jugando en la Lepra por lo pronto. La situación podría cambiar en caso de llegue una oferta desde otro club con el monto que Independiente pretende por los servicios del jugador.

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