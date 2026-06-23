El pueblo medieval de 115 personas que busca nuevos vecinos y paga en euros: casas muy baratas y vida tranquila

Dinero, vivienda y oportunidades laborales en este pueblo italiano

El programa contempla varias ayudas. La principal consiste en un aporte de hasta 8.000 euros anuales durante tres años para facilitar la instalación de los nuevos vecinos. Además, quienes presenten un proyecto para desarrollar una actividad económica podrán acceder a una contribución única de hasta 20.000 euros. Sumando ambos beneficios, el apoyo económico puede alcanzar los 44.000 euros.

Para acceder al plan es necesario comprometerse a vivir en Santo Stefano di Sessanio durante al menos 5 años. La convocatoria está dirigida principalmente a personas de entre 18 y 40 años.

Pueden postularse ciudadanos italianos que residan en otras ciudades, ciudadanos de la Unión Europea y personas que cuenten con un permiso de residencia permanente válido en Italia.

El municipio también ofrece viviendas en alquiler a precio simbólico y busca impulsar actividades vinculadas a la identidad de la zona, como alojamientos rurales, gastronomía tradicional, artesanías, producción regional, visitas guiadas y propuestas culturales. También se valoran pequeños oficios y servicios que contribuyan a la vida cotidiana del pueblo.

La iniciativa responde a una preocupación creciente: gran parte de los habitantes actuales son adultos mayores y la pérdida de población amenaza la continuidad de comercios, escuelas y servicios básicos. Con este programa, Santo Stefano di Sessanio intenta atraer nuevos vecinos antes de que la situación se vuelva irreversible.