Alerta en casa: la plaga que puede parecer inofensiva pero es altamente venenosa

El mantenimiento del jardín y las tareas habituales de limpieza profunda suelen deparar sorpresas inesperadas para los propietarios. Debajo de las macetas, los troncos o los cúmulos de hojas secas habita un pequeño depredador que puede pasar completamente desapercibido como plaga.
Se trata del ciempiés común, un artrópodo que preocupa severamente a los vecinos dada su gran presencia en patios y habitaciones húmedas, con un veneno que paraliza a sus presas en cuestión de segundos.
La plaga que puede parecer inofensiva pero es altamente venenosa
El temor a que se convierta en una plaga difícil de controlar despierta interrogantes urgentes sobre los verdaderos riesgos de convivir con ellos en el día a día. De hecho, los expertos advierten de que pueden hacer daño en el caso de multiplicarse.
Si bien el término "altamente venenoso" resulta impactante para cualquiera, los especialistas enfatizan la necesidad de mantener la calma.
Sucede que, a diferencia de otras plagas, el ciempiés de jardín no busca atacar de manera deliberada a los seres humanos, sino que acciona su mecanismo ponzoñoso como un recurso de defensa contra arañas y otros pequeños invertebrados.
En el caso de recibir una mordedura dentro de la casa, la experiencia clínica demuestra que los efectos sobre la salud humana suelen ser acotados pero sumamente molestos.
En concreto, una picadura de ciempiés en humanos se compara con la picadura de una avispa común y, por lo general, los síntomas desaparecen de manera natural tras un par de horas sin necesidad de intervenciones médicas de urgencia.
Para evitar que este visitante se transforme en una molesta plaga interior, la prevención estructural es la única herramienta eficaz. Los especialistas sugieren reducir drásticamente los índices de humedad, sellar grietas en los zócalos y mantener los patios libres de escombros.
El grave error que multiplica la plaga
Ante el temor de encontrar estos ejemplares dentro de la casa, la primera reacción suele ser el uso indiscriminado de insecticidas comerciales en aerosol o fumigaciones caseras. Sin embargo, estos químicos no resultan.
Al erradicar los insectos comunes del patio mediante venenos equivocados, el ciempiés se ve obligado a abandonar su hábitat natural en el jardín para adentrarse en las estructuras de tu casa, y ahí es donde pueden aparecer adentro.