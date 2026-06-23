Alerta en casa: la plaga que puede parecer inofensiva pero es altamente venenosa

Si bien el término "altamente venenoso" resulta impactante para cualquiera, los especialistas enfatizan la necesidad de mantener la calma.

Sucede que, a diferencia de otras plagas, el ciempiés de jardín no busca atacar de manera deliberada a los seres humanos, sino que acciona su mecanismo ponzoñoso como un recurso de defensa contra arañas y otros pequeños invertebrados.

Esta plaga resulta inofensiva para los seres humanos.

En el caso de recibir una mordedura dentro de la casa, la experiencia clínica demuestra que los efectos sobre la salud humana suelen ser acotados pero sumamente molestos.

En concreto, una picadura de ciempiés en humanos se compara con la picadura de una avispa común y, por lo general, los síntomas desaparecen de manera natural tras un par de horas sin necesidad de intervenciones médicas de urgencia.

Para evitar que este visitante se transforme en una molesta plaga interior, la prevención estructural es la única herramienta eficaz. Los especialistas sugieren reducir drásticamente los índices de humedad, sellar grietas en los zócalos y mantener los patios libres de escombros.

El grave error que multiplica la plaga

Ante el temor de encontrar estos ejemplares dentro de la casa, la primera reacción suele ser el uso indiscriminado de insecticidas comerciales en aerosol o fumigaciones caseras. Sin embargo, estos químicos no resultan.

Al erradicar los insectos comunes del patio mediante venenos equivocados, el ciempiés se ve obligado a abandonar su hábitat natural en el jardín para adentrarse en las estructuras de tu casa, y ahí es donde pueden aparecer adentro.