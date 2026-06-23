Qué es y por qué deberías ponerle mulching a tus plantas en invierno

Esta técnica se puede aplicar sobre césped, plantas, árboles y más. Imagen: Pexels.

El objetivo de esta técnica es recrear las condiciones que se dan en la naturaleza. En un bosque por ejemplo, es muy común que el suelo esté repleto de hojas, ramas y otros desechos orgánicos que se van desprendiendo de los árboles y las plantas.

Beneficios del mulching en el jardín

Esta capa vegetal propia de la naturaleza funciona como abono casero. A medida que pasa el tiempo, se transforma en humus perfecto para fertilizar el suelo del jardín. El aporte de materia orgánica es muy beneficioso para nutrir el suelo desde el primer momento.

La descomposición del mulching mejora la actividad de microorganismos que habitan en el sustrato. No son una amenaza, sino que estos microbios hacen que el suelo sea más rico en minerales.

Cabe destacar que esta técnica protege el suelo de los diversos fenómenos climatológicos. El frío, el viento o la lluvia compactan, erosionan e incluso arrastran los nutrientes del suelo. Una capa de mulching puede evitar que esto suceda.

El mulching se hace con materiales como hojas secas, recortes de césped, restos de poda triturados, paja, corteza de árbol, entre otros materiales. Imagen: Pixabay.

Otro beneficio es que ayuda a retener la humedad del suelo. Actúa como parasol, así que evita que los rayos solares y el viento sequen la tierra, reduciendo la evaporación del agua. Al conservar la humedad por más tiempo, permite reducir la frecuencia de riego.

Por último, el mulching puede solucionar el crecimiento de hiebras o yuyos que son un imán para las plagas. La presencia de esta capa orgánica evita la exposición solar sobre el sustrato, algo que impide la proliferación de estas hierbas poco deseables.