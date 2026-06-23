Qué es y por qué deberías ponerle mulching a tus plantas en invierno

Los días de frío obligan a los jardineros a modificar sus tareas y proporcionar un cuidado extra a las plantas. Una de las maneras más sencillas de proteger tus especies en invierno es aplicando mulching. A continuación, exploramos qué es y cómo aplicarlo en tu jardín.
Cuando leemos el nombre puede parecer una tarea complicada. Sin embargo, si mencionamos su traducción "acolchado", parece más sencilla y habitual.
¿Qué es el mulching?
Según expertos de Verdecora, consiste en una capa de restos de plantas y otros materiales que se acumulan sobre el suelo. Por lo general, estos restos se encuentran en trozos, así que nunca forman una capa compacta.
El objetivo de esta técnica es recrear las condiciones que se dan en la naturaleza. En un bosque por ejemplo, es muy común que el suelo esté repleto de hojas, ramas y otros desechos orgánicos que se van desprendiendo de los árboles y las plantas.
Beneficios del mulching en el jardín
Esta capa vegetal propia de la naturaleza funciona como abono casero. A medida que pasa el tiempo, se transforma en humus perfecto para fertilizar el suelo del jardín. El aporte de materia orgánica es muy beneficioso para nutrir el suelo desde el primer momento.
La descomposición del mulching mejora la actividad de microorganismos que habitan en el sustrato. No son una amenaza, sino que estos microbios hacen que el suelo sea más rico en minerales.
Cabe destacar que esta técnica protege el suelo de los diversos fenómenos climatológicos. El frío, el viento o la lluvia compactan, erosionan e incluso arrastran los nutrientes del suelo. Una capa de mulching puede evitar que esto suceda.
Otro beneficio es que ayuda a retener la humedad del suelo. Actúa como parasol, así que evita que los rayos solares y el viento sequen la tierra, reduciendo la evaporación del agua. Al conservar la humedad por más tiempo, permite reducir la frecuencia de riego.
Por último, el mulching puede solucionar el crecimiento de hiebras o yuyos que son un imán para las plagas. La presencia de esta capa orgánica evita la exposición solar sobre el sustrato, algo que impide la proliferación de estas hierbas poco deseables.