Un pueblo de montaña de 40 personas busca vecinos y ofrece casa gratis, trabajo y hasta transporte escolar

Cambiar de vida es un plan recurrente en miles de personas del mundo. Buscar nuevos aires y enfrentar aventuras desconocidas, también. Y en medio del desafío que enfrentan diversos pueblos por compatir la falta de gente, es decir, despoblación, un pequeño sitio de España, precisamente en la provincia de Soria, lanzó una propuesta que despertó mucho interés.
Hablamos de Arenillas, una localidad de apenas 40 personas ubicada en Castilla y León, que está buscando familias que quieran radicarse de manera permanente y, a cambio, ofrece casa gratis, trabajo asegurado, transporte escolar para los chicos y hasta un servicio para facilitar la mudanza.
La idea es impulsada por el ayuntamiento local junto con la Asociación Cultural de Arenillas, que en los últimos años rehabilitó siete casas para intentar revitalizar la comunidad. Ahora, una de esas casas municipales completamente equipada quedó disponible sin costo de alquiler para la familia seleccionada.
Hay que tener en cuenta que además del acceso a la casa, la propuesta incluye un puesto fijo de albañil destinado al mantenimiento de los edificios municipales, una actividad que busca preservar el patrimonio local y garantizar un ingreso estable para el nuevo vecino.
El pueblo que busca gente y su plan para luchar contra la despoblación rural
Antes de inscribirse hay que tener en cuenta un dato: el proyecto apunta especialmente a familias con hijos en edad escolar. Es decir, las familias con estas características tienen prioridad. Los niños pueden asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a 20 kilómetros, mediante un servicio de transporte escolar gratuito.
Además, también está la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio para reuniones vecinales, celebraciones y actividades culturales.
Pero no termina ahí la cosa, ya que otro de los atractivos destacados es la mejora en la conectividad a internet, que permite combinar el empleo local con modalidades de home office o teletrabajo.
Según información de EFE, la convocatoria superó las expectativas ya que llegaron al ayuntamiento cientos de pedidos. Y siguen llegando. De todas partes del mundo.
Pero no es para pasear ni para hacer turismo. Es para vivir ahí. Las autoridades locales aclararon que priorizarán a quienes demuestren esa intención, la de radicarse a largo plazo y contribuir activamente a la vida comunitaria, con el objetivo de asegurar el futuro de este pequeño pueblo de montaña.