Un pueblo de montaña de 40 personas busca vecinos y ofrece casa gratis, trabajo y hasta transporte escolar

El pueblo de montaña de España que llamó la atención de gente de todo el mundo. Foto: gentileza

Hay que tener en cuenta que además del acceso a la casa, la propuesta incluye un puesto fijo de albañil destinado al mantenimiento de los edificios municipales, una actividad que busca preservar el patrimonio local y garantizar un ingreso estable para el nuevo vecino.

El pueblo que busca gente y su plan para luchar contra la despoblación rural

Antes de inscribirse hay que tener en cuenta un dato: el proyecto apunta especialmente a familias con hijos en edad escolar. Es decir, las familias con estas características tienen prioridad. Los niños pueden asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a 20 kilómetros, mediante un servicio de transporte escolar gratuito.

El pueblo rural Arenillas, sensación por ofrecer casa gratis, trabajo y hasta transporte escolar. Foto: gentileza

Además, también está la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio para reuniones vecinales, celebraciones y actividades culturales.

Pero no termina ahí la cosa, ya que otro de los atractivos destacados es la mejora en la conectividad a internet, que permite combinar el empleo local con modalidades de home office o teletrabajo.

El bar del pueblo, punto de encuentro de los vecinos. Foto: gentileza

Según información de EFE, la convocatoria superó las expectativas ya que llegaron al ayuntamiento cientos de pedidos. Y siguen llegando. De todas partes del mundo.

Pero no es para pasear ni para hacer turismo. Es para vivir ahí. Las autoridades locales aclararon que priorizarán a quienes demuestren esa intención, la de radicarse a largo plazo y contribuir activamente a la vida comunitaria, con el objetivo de asegurar el futuro de este pequeño pueblo de montaña.