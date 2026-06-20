Pronóstico del tiempo: llega una ola polar desde Chile y el frío se hará sentir en Mendoza

Garavaglia advirtió que el sistema frontal recorrerá el centro y norte del país durante el domingo, dejando períodos de nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas en provincias como Mendoza, San Luis, Córdoba y sectores del NOA.

La llegada del invierno viene con un frente frío desde el sur de Chile. A sacar todos los abrigos del placar.

El sábado impacta el frente frío

La jornada del sábado todavía será relativamente templada, con 18°C de máxima y 4°C de mínima. Sin embargo, se espera aumento de nubosidad hacia la noche y viento en precordillera, con posibles ráfagas en sectores del Sur provincial y la cordillera.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ingresará aire frío desde el Sur, con descenso de temperatura y mayor nubosidad.

El domingo, en el que coincide la celebración del Día del Padre y la llegada formal del invierno, se presentará con 13°C de máxima y 4°C de mínima, y condiciones más inestables en cordillera, donde no se descartan nevadas. El frío polar se consolidará en la primera mitad de la próxima semana, con nuevas irrupciones que profundizarán el descenso térmico en gran parte del país.