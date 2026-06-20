Pronóstico del tiempo: llega una ola polar desde Chile y el frío se hará sentir en Mendoza

Según el pronóstico del tiempo, este fin de semana será de transición en Mendoza. Si bien este viernes predominó el cielo nublado y las temperaturas máximas fueron cercanas a los 17ºC, desde este sábado la situación cambia e ingresa un frente frío a la provincia.
Sin embargo, el frío del domingo no quedará allí, sino que se convertirá en aire polar durante la próxima semana. Así lo informó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo en Radio Nihuil y Cristian Garavaglia en el portal climático Meteored.
El motivo de la llegada del aire polar a Mendoza
El fenómeno se debe al avance de un sistema frontal ubicado al sur de Chile, que primero impactará en la Patagonia y luego se extenderá hacia el centro del país. Esta situación provocará aumento de nubosidad, rotación del viento y condiciones más inestables, con posibles nevadas en cordillera. Entre las zonas más afectadas, se encuentran Malargüe y la localidad lasherina de Uspallata.
Garavaglia advirtió que el sistema frontal recorrerá el centro y norte del país durante el domingo, dejando períodos de nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas en provincias como Mendoza, San Luis, Córdoba y sectores del NOA.
El sábado impacta el frente frío
La jornada del sábado todavía será relativamente templada, con 18°C de máxima y 4°C de mínima. Sin embargo, se espera aumento de nubosidad hacia la noche y viento en precordillera, con posibles ráfagas en sectores del Sur provincial y la cordillera.
Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ingresará aire frío desde el Sur, con descenso de temperatura y mayor nubosidad.
El domingo, en el que coincide la celebración del Día del Padre y la llegada formal del invierno, se presentará con 13°C de máxima y 4°C de mínima, y condiciones más inestables en cordillera, donde no se descartan nevadas. El frío polar se consolidará en la primera mitad de la próxima semana, con nuevas irrupciones que profundizarán el descenso térmico en gran parte del país.