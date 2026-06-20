Aceitunas negras o verdes: cuál es la diferencia y cómo se elaboran

En una buena picada, pizza o picadillo de empanadas, nunca pueden faltar las aceitunas. Existen diferentes variedades de aceitunas con procesos de elaboración diferentes y sabores diversos. Particularmente, existen dos tipos de aceitunas muy populares: las verdes y las negras. Alimentos con varias diferencias.
Muchos piensan que las aceitunas negras y las verdes provienen de diferentes lugares, árboles o especies de olivos. Lo cierto es que tanto las aceitunas verdes como las negras surgen de un mismo árbol, pero se procesan de manera diferente.
Hoy te cuento cuáles son las diferencias entre estos alimentos, cómo se fabrican, en qué varía su contenido nutricional y para qué se usa cada una.
Diferencias entre las aceitunas negras y verdes
En general, más allá de sus procesos de elaboración, las aceitunas son el fruto del olivo. Es un alimento mediterráneo que no se consume cosechado de la planta; se tiene que pasar por algunos procesos químicos para eliminar el sabor amargo y ablandar el alimento.
Las aceitunas se usan para muchas cosas, no solo para producir este producto de picada con carozo. Con aceitunas se hacen pastas, humus y, quizás lo más popular y consumido, se elabora el aceite de oliva.
Las dos variedades más famosas de aceitunas son las negras y las verdes. Ambas parten de la misma planta, pero se cosechan en diferentes puntos; es eso justamente lo que proporciona el color al alimento.
Las aceitunas verdes se recolectan de forma temprana. Cuando todavía tienen este color característico. Las aceitunas negras, a diferencia de las clásicas verdes, se cosechan cuando alcanzan plena madurez.
En cuanto al sabor, ambas se procesan antes del consumo, pero las aceitunas verdes tienen un gusto más amargo, picante y una textura firme. Las aceitunas negras son más blandas, jugosas y su sabor es mucho más suave.
Alimentos con diferencias: para qué se usa cada tipo de aceituna
En cuanto a sus propiedades y usos, las aceitunas negras y verdes también tienen algunas diferencias. Las verdes tienen altos niveles de polifenoles en comparación con las negras.
Las aceitunas verdes se usan principalmente como aperitivo, en pizzas, ensaladas y rellenos. Las aceitunas negras se utilizan mucho en salsas o cremas para pastas, en masas de panes o pastas para untar.
Las aceitunas se tienen que curar para poder consumirse. Este proceso de curado consiste en utilizar salmueras o sales para poder eliminar el amargor del fruto.
Se sumergen los frutos por un determinado tiempo en una mezcla específica y se va controlando la maduración interna para evitar que la salmuera llegue al carozo. Si las aceitunas no pasan por el curado, no se pueden comer y son bastante feas.