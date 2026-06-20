Aceitunas negras o verdes: cuál es la diferencia y cómo se elaboran

Las aceitunas verdes y negras tienen varias diferencias.

Diferencias entre las aceitunas negras y verdes

En general, más allá de sus procesos de elaboración, las aceitunas son el fruto del olivo. Es un alimento mediterráneo que no se consume cosechado de la planta; se tiene que pasar por algunos procesos químicos para eliminar el sabor amargo y ablandar el alimento.

Las aceitunas se usan para muchas cosas, no solo para producir este producto de picada con carozo. Con aceitunas se hacen pastas, humus y, quizás lo más popular y consumido, se elabora el aceite de oliva.

Las dos variedades más famosas de aceitunas son las negras y las verdes. Ambas parten de la misma planta, pero se cosechan en diferentes puntos; es eso justamente lo que proporciona el color al alimento.

Provienen del mismo árbol, pero se cosechan en momentos diferentes.

Las aceitunas verdes se recolectan de forma temprana. Cuando todavía tienen este color característico. Las aceitunas negras, a diferencia de las clásicas verdes, se cosechan cuando alcanzan plena madurez.

En cuanto al sabor, ambas se procesan antes del consumo, pero las aceitunas verdes tienen un gusto más amargo, picante y una textura firme. Las aceitunas negras son más blandas, jugosas y su sabor es mucho más suave.

Alimentos con diferencias: para qué se usa cada tipo de aceituna

En cuanto a sus propiedades y usos, las aceitunas negras y verdes también tienen algunas diferencias. Las verdes tienen altos niveles de polifenoles en comparación con las negras.

Las aceitunas verdes se usan principalmente como aperitivo, en pizzas, ensaladas y rellenos. Las aceitunas negras se utilizan mucho en salsas o cremas para pastas, en masas de panes o pastas para untar.

Las aceitunas se tienen que curar para consumirse.

Las aceitunas se tienen que curar para poder consumirse. Este proceso de curado consiste en utilizar salmueras o sales para poder eliminar el amargor del fruto.

Se sumergen los frutos por un determinado tiempo en una mezcla específica y se va controlando la maduración interna para evitar que la salmuera llegue al carozo. Si las aceitunas no pasan por el curado, no se pueden comer y son bastante feas.