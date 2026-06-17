Cómo conservar los huevos correctamente: ¿afuera o en la heladera?

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la Salmonella: una bacteria que suele estar en la superficie de la cáscara. Si bien la mayoría de los huevos no están contaminados, el riesgo existe.

Cuando compramos huevos en el supermercado, en una feria o incluso en una verdulería, por lo general no están refrigerados. Entonces, ¿por qué al llegar a casa los guardamos en la heladera?

El problema no es el frío, sino los cambios fruscos de temperatura que sufren los huevos. Cuando un huevo frío se calienta y luego vuelve a enfriarse puede aparecer condensación, es decir, una humedad que recubre todo el huevo.

Huevos Los huevos no deben lavarse, ya que podemos trizar la cáscara y luego ingresan bacterias.

Esta humedad favorece entrada de microorganismos a través de los poros y el crecimiento de hongos en la superficie del huevo. En resumen, se aconseja mantener los huevos en la heladera (en la puerta de la misma) y evitar los cambios constantes de temperatura.

¿Los huevos deben lavarse?

Como mencionamos previamente, la cáscara funciona para proteger el interior del huevo. Lavar el huevo puede eliminar la suciedad, pero también puede dañar esa protección.

Además, si el lavado no se hace con cuidado, podemos trizar la cáscara y esto favorece la entrada de bacterias. Solo se aconseja lavarlo en caso de que los mismos tengan tierra, barro, restos de materia fecal de las gallinas, etc.