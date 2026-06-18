Seguramente alguna vez has ido a la panadería y te han ofrecido algún producto elaborado con masa madre. Este concepto se ha hecho muy popular en el mundo de la gastronomía y entre quienes buscan consumir alimentos más naturales, sabrosos e intensos.
¿Qué es la masa madre, para qué se usa y por qué es tan famosa?
Los panes de masa madre o las recetas que llevan este leudado como base, suelen ser más ricos e intensos que otros panificados
Pero, ¿qué es realmente la masa madre? Este leudado se elabora de una forma muy particular y en él sucede un proceso químico específico. Hoy te cuento qué es, cómo se elabora, qué pasa químicamente en este alimento y por qué muchos eligen panes de masa madre por sobre el pan común.
¿Qué es la masa madre y cómo se obtiene?
La masa madre es un fermento natural que, a diferencia de lo que muchos creen, no se elabora con levadura fresca. La masa madre está compuesta de harina de trigo y agua.
Cuando se mezclan ambos alimentos, se dejan reposar y se van alimentando a diario; los microorganismos y bacterias presentes en el grano de trigo y en el ambiente interactúan. Se genera un cultivo vivo que funciona como levadura natural.
La masa madre se tiene que alimentar regularmente, sacando una parte del fermento y rellenando con harina nueva y más agua para mantener a los organismos vivos y con algo que comer para seguir fermentando. Se puede ir alimentando y guardando en la heladera para tener siempre a mano.
La masa madre se elabora colocando partes iguales de agua y harina común en un frasco. Se remueve bien, se tapa el frasco y se deja en reposo hasta que aparecen las primeras burbujas.
Cuando estas burbujas aparecen, se alimenta nuevamente con harina y se quita una parte del fermento; se descarta. Se va repitiendo este proceso hasta que la vayas a usar para hacer pan.
¿Para qué se usa este alimento y qué significa para el mundo de la panadería?
¿Qué significa este fermento para la panadería y por qué es tan famoso? La masa madre tiene muchos beneficios. Se usa principalmente para hacer pan.
Los productos elaborados con masa madre son más fáciles de digerir porque el proceso de fermentación prolongado hace que el pan sea más suave.
Además, este tipo de alimentos o panificados son más ácidos y sabrosos, tienen una miga más aireada y una corteza supercrujiente. La acidez de la masa madre actúa en el pan como conservante, por eso este tipo de productos duran un poco más sin echarse a perder.