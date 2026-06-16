Si tenés cáscaras de pomelo en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

pomelo, árbol, fruta La cáscara del pomelo tiene ciertos beneficios y se puede aprovechar de maneras distintas. Foto Canva

Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.

Por qué las cáscaras del pomelo son un tesoro

Las cáscaras de pomelo poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:

Contiene mucha más fibra que la pulpa de la fruta.

La cáscara es rica en vitamina C.

es rica en vitamina C. Contiene polifenoles y aceites esenciales.

Estos compuestos bioactivos están asociados con propiedades terapéuticas con efectos antialérgicos, antiaterogénicos, antiinflamatorios, antimicrobianos, anticancerígenos, antitrombóticos.

Es un producto natural que puede constituir una excelente fuente de antioxidantes de bajo costo.

pomelo, , fruta, reciclaje Algunas de las formas de reciclar estas cáscaras es guardarlas en un frasco para ponerle al mate o agregarlo en ensaladas. Foto Mejor con Salud

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

Ese amargor que aportan las cáscaras de pomelo, más allá de ser muy beneficiosas para el sistema inmunológico y para cubrir las vitaminas diarias que necesitamos, son excelentes para el mundo del reciclaje.

Primero, son ideales como exfoliantes para la piel del rostro, por ejemplo, pues eliminan toda impureza y reactiva la belleza y tonicidad natural de la cara. La cáscara de pomelo también se usa como un té descongestionante, como refuerzo del sistema inmunológico, para desinflamar, depurar toxinas y mejorar digestiones.

Otra opción muy utilizada es hacer mermelada de pomelo cocinando las cáscaras en agua hasta que queden tiernas. Incluso puedes agregar cáscara de pomelo rallada en todas tus ensaladas para darle un toque ácido y sabrosa.