Barrios de hasta 30 casas y viviendas de 2 habitaciones: cómo es el nuevo programa del IPV

Tener una casa propia es el sueño de muchas familias que se encuentran alquilando y que ve cómo sus cuotas crecen cada dos o tres meses y cómo, cada dos años, deben desembolsar una importante suma de dinero para renovar contratos o buscar un lugar nuevo en el que vivir.
Justamente, para este tipo de familias, la mayoría perteneciente a la clase media, es que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) lanzó un nuevo programa que consiste en la construcción de barrios de hasta 30 casas y con cuotas a pagarse hasta en 20 años.
Casas del IPV: cómo es el nuevo programa
Este plan de viviendas del IPV tiene pensada la construcción de 350 casas en una primera etapa y estas se distribuirán en diferentes territorios o zonas de Mendoza en barrios que irán de las 5 a las 30 casas.
Según lo dispuesto por el IPV, las casas estarán destinadas a personas solas o grupos familiares que puedan demostrar ingresos por el valor de 5 salarios mínimos, que en junio representa una suma de $1.800.000.
Estas viviendas tendrán una superficie cubierta de 60 metros cuadrados y serían de una y dos habitaciones. No obstante, aún no se sabe en qué zonas estarán ubicadas ya que eso dependerá de las empresas desarrolladoras que presenten sus proyectos. Sí, la idea es que se ubiquen en el Gran Mendoza y San Rafael.
El requisito que te puede dejar afuera de las casas del IPV
Más allá de los ingresos, hay un requisito muy importante para acceder a estas casas del IPV y es que las personas que se inscriban no deben poseer ninguna otra propiedad, ni haber resultado adjudicatario del IPV en el pasado.
En caso de que la persona no cumpla con esos requisitos, el IPV ha dispuesto que no pueda formar parte de su nuevo programa de viviendas.
Cómo inscribirse para las casas del IPV
La inscripción aún no tiene fecha de lanzamiento, señalaron desde el IPV, ya que primero se deben presentar las empresas desarrolladoras. Estas ya fueron convocadas. Y luego se dispondrá la inscripción, que será el primer paso para muchas familias en su camino a la casa propia.