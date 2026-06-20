Barrios de hasta 30 casas y viviendas de 2 habitaciones: cómo es el nuevo programa del IPV

Según lo dispuesto por el IPV, las casas estarán destinadas a personas solas o grupos familiares que puedan demostrar ingresos por el valor de 5 salarios mínimos, que en junio representa una suma de $1.800.000.

Estas viviendas tendrán una superficie cubierta de 60 metros cuadrados y serían de una y dos habitaciones. No obstante, aún no se sabe en qué zonas estarán ubicadas ya que eso dependerá de las empresas desarrolladoras que presenten sus proyectos. Sí, la idea es que se ubiquen en el Gran Mendoza y San Rafael.

El requisito que te puede dejar afuera de las casas del IPV

Más allá de los ingresos, hay un requisito muy importante para acceder a estas casas del IPV y es que las personas que se inscriban no deben poseer ninguna otra propiedad, ni haber resultado adjudicatario del IPV en el pasado.

En caso de que la persona no cumpla con esos requisitos, el IPV ha dispuesto que no pueda formar parte de su nuevo programa de viviendas.

Cómo inscribirse para las casas del IPV

La inscripción aún no tiene fecha de lanzamiento, señalaron desde el IPV, ya que primero se deben presentar las empresas desarrolladoras. Estas ya fueron convocadas. Y luego se dispondrá la inscripción, que será el primer paso para muchas familias en su camino a la casa propia.