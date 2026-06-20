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Si tenés una planta de hortensias en casa, este es el error que debes evitar para que no se marchite

La planta de hortensias puede perder su encanto por estos simples errores. Incluso, puede dejar de florecer en primavera

Paula García
Por Paula García [email protected]
Si quieres que tu planta de hortensia estalle de flores es importante aplicar los cuidados adecuados. Imagen: Pixabay.

Si quieres que tu planta de hortensia estalle de flores es importante aplicar los cuidados adecuados. Imagen: Pixabay.

Las hortensias son plantas apreciadas por muchos amantes de la jardinería. Esto se debe a que tienen una florción exuberante y colorida que se desarrolla entre la primavera y el otoño, así que no suele pasar desapercibida. En este artículo exploramos algunos errores comunes en el cuidado de la planta que podría causar que se marchite o incluso que no florezca.

La Hydrangea macrophylla tiene grandes racimos de flores que pueden ser esféricos o cónicos, y varía entre colores como el rosa, azul, blanco o morado. Si la planta no florece durante la primavera como de costumbre, o si luce marchita, probablemente estás haciendo algo mal a la hora de cuidarla.

Las hortensias requieren relativamente poco mantenimiento. Imagen: Pixabay.

Las hortensias requieren relativamente poco mantenimiento. Imagen: Pixabay.

Exploramos factores concretos que si se pasan por alto, pueden arruinar la floración de la planta.

Errores que perjudican a la planta

Según Real Simple, uno de los fallos más frecuentes es descuidar el riego, debido a que la hortensia necesita un aporte constante de agua, ya que es originaria de climas frescos y lluviosos. Cuando el sustrato se seca por completo, la planta se estresa y pierde la capacidad de producir flores abundantes.

Lo ideal es regar de tres a cuatro veces por semana en primavera y casi a diario en pleno verano. En otoño e invierno, se debe reducir la frecuencia a una vez por semana o cada diez días.

Si cultivas la planta en maceta, asegúrate de que el recipiente tenga orificios para que drene el agua. Imagen: Pixabay.

Si cultivas la planta en maceta, asegúrate de que el recipiente tenga orificios para que drene el agua. Imagen: Pixabay.

Por otro lado, prosperan en semisombra, especialmente si están protegidas del sol de verano de la tarde. Existen variedades como la hortensia paniculada, que tolera la sombra densa, pero el exceso de sol es perjudicial para la mayoría de las hortensias.

En general, estas plantas no requieren una poda severa, pero si se podan en la temporada incorrecta, puede ser un grave error. Si podas las hortensias demasiado tarde en primavera, probablemente retires los brotes, así que las plantas producirán menos flores.

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