Si tenés una planta de hortensias en casa, este es el error que debes evitar para que no se marchite

Errores que perjudican a la planta

Según Real Simple, uno de los fallos más frecuentes es descuidar el riego, debido a que la hortensia necesita un aporte constante de agua, ya que es originaria de climas frescos y lluviosos. Cuando el sustrato se seca por completo, la planta se estresa y pierde la capacidad de producir flores abundantes.

Lo ideal es regar de tres a cuatro veces por semana en primavera y casi a diario en pleno verano. En otoño e invierno, se debe reducir la frecuencia a una vez por semana o cada diez días.

Si cultivas la planta en maceta, asegúrate de que el recipiente tenga orificios para que drene el agua. Imagen: Pixabay.

Por otro lado, prosperan en semisombra, especialmente si están protegidas del sol de verano de la tarde. Existen variedades como la hortensia paniculada, que tolera la sombra densa, pero el exceso de sol es perjudicial para la mayoría de las hortensias.

En general, estas plantas no requieren una poda severa, pero si se podan en la temporada incorrecta, puede ser un grave error. Si podas las hortensias demasiado tarde en primavera, probablemente retires los brotes, así que las plantas producirán menos flores.