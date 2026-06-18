Cómo evitar que las heladas arruinen tus plantas este invierno

plantas con heladas Si las plantas están en macetas puedes colocarlas en un lugar resguardado. Imagen: Pexels.

Proteger las plantas del frío y las heladas

Usar tela antiheladas durante la época invernal es una de las formas más eficaces de proteger las plantas del frío. Este material está hecho de una malla térmica que protege a las plantas de las condiciones externas como el frío, la nieve o el hielo.

Una forma sencilla de protegerlas es colocar la tela sobre las plantas durante la noche. De esta forma, se crea una barrera que las resguarda de las bajas temperaturas. Una vez que sale el sol tienes que retirar la tela, para dejar que las plantas transpiren correctamente. Además, necesitan recibir luz solar para crecer y florecer.

Otro detalle para tener en cuenta es reducir el riego. Durante el invierno, muchas plantas entran en reposo y necesitan menos agua. Por eso, es importante reducir el riego, evitando el exceso de humedad que puede dañar las raíces y causar congelación.

plantas con tela antihelada Así luce la tela antiheladas, protegiendo las plantas. Imagen creada con Gemini.

Lo ideal es regar en horarios cercanos al mediodía, con agua a temperatura ambiente. Esto permite que el sustrato drene y se seque ligeramente antes de que bajen las temperaturas nocturnas, previniendo la congelación.

Otra forma de proteger tus plantas es agrupar las que están en maceta para que puedas cubrirlas de forma más fácil con la malla antihaderente. Asimismo, esta agrupación ayuda a generar un microclima más cálido y protegido.