Este domingo 21 de junio, coincidiendo exactamente con el solsticio de invierno, Mendoza vivirá un evento holístico sin precedentes. A partir de las 11, el piso 17 del Hotel Sheraton -con su imponente vista a la cordillera de los Andes- se transformará en el epicentro del "Baño de Gong de Solsticio: Prosperidad, Abundancia y Éxito".
Sonidos ancestrales y energía de solsticio: llega un mega "Baño de Gong" a Mendoza
Una experiencia sonora única para conectar con la abundancia, la relajación absoluta y la llegada del invierno
El solsticio de invierno nos regala la noche más larga del año, invitándonos a ir hacia el interior, reflexionar y valorar la cosecha de lo transitado en verano y otoño. Para transmutar esta energía, se ha diseñado una experiencia de relajación absoluta a través de un despliegue sonoro imponente: 10 grandes gongs en escena, acompañados por cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos e instrumentos ancestrales y chamánicos (como semillas y pezuñas) que han vibrado junto a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
La velada mística se completará con una sahumación especial de incienso, mirra, copal y ámbar (un poderoso polvo transmutador de uso ancestral mexicano) ideal para impulsar nuestras intenciones de éxito en esta fase de luna creciente.
Un equipo de hacedores de sonido
Bajo la dirección general de Kaly Gong, el encuentro contará con un ensamble de destacados terapeutas del sonido de la provincia. Los cuencos estarán a cargo de Brian y Durga, mientras que en los gongs acompañarán Lucas, Valeria, Víctor y Rubén. El evento contará además con la participación especial de Gabriel Canci, reconocido productor mendocino en su faceta como Shagon player y alumno de gong.
Recomendaciones para los asistentes
- Ropa y comodidad: se solicita asistir con ropa cómoda, abrigo y doble media. Aunque el salón está alfombrado y calefaccionado, la profunda relajación del gong suele bajar la temperatura corporal.
- Qué llevar: es indispensable llevar un mat de yoga o una manta para colocar en el piso, y otra manta para cubrirse durante la sesión.
- Entradas: los pases están a la venta a través de EntradaWeb. En caso de quedar remanentes, se podrán adquirir en el lugar el mismo día.
- Apertura de puertas-Inscripción presencial: 10:30.
- Inicio puntual: 11.
Advertencia: esta experiencia no es apta para personas con marcapasos, niños o con el ingreso de auriculares (los auriculares deben quedar fuera del espacio de la experiencia).