Sonidos ancestrales y energía de solsticio: llega un mega "Baño de Gong" a Mendoza

El solsticio de invierno nos regala la noche más larga del año, invitándonos a ir hacia el interior, reflexionar y valorar la cosecha de lo transitado en verano y otoño. Para transmutar esta energía, se ha diseñado una experiencia de relajación absoluta a través de un despliegue sonoro imponente: 10 grandes gongs en escena, acompañados por cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos e instrumentos ancestrales y chamánicos (como semillas y pezuñas) que han vibrado junto a la humanidad desde tiempos inmemoriales.

Baño de gong: una experiencia sonora única.

La velada mística se completará con una sahumación especial de incienso, mirra, copal y ámbar (un poderoso polvo transmutador de uso ancestral mexicano) ideal para impulsar nuestras intenciones de éxito en esta fase de luna creciente.