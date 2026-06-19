A qué hora exacta empieza el invierno 2026: el dato oculto que pocos saben sobre el fenómeno

El fenómeno astronómico da lugar a las estaciones de nuestro planeta, ya que los hemisferios norte y sur reciben cantidades desiguales de luz solar a lo largo del año.

Sin más rodeos, tienes que saber que el invierno comenzará oficialmente a las 5:24 de la madrugada del domingo 21 de junio y se extenderá hasta el martes 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de primavera.

El solticio de invierno durará hasta septiembre.

Un solsticio se produce como resultado de la inclinación del eje norte-sur de la Tierra. Esta posición de 23,4 grados hacia el Sol hace que la luz solar alcance de manera distinta a las diferentes regiones del planeta, como se dijo antes, situándolos en posiciones diferentes.

El significado de la palabras solsticio

La palabra solsticio proviene de latín solstitium, que significa “el sol se detiene”. El solsticio ocurre dos veces al año, en junio y en diciembre, y marca el inicio de dos de las cuatro estaciones.

Por el contrario, la palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa "noche igual", aunque esto se usa para darle paso a las estaciones como el otoño y la primavera, en marzo y septiembre respectivamente.