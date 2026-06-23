Roblox lanzó una guía para padres de Argentina para prevenir el grooming a través de la plataforma

También el Ministerio de Educación, Infancia y Cultura a través de la Dirección General de Escuelas bloqueó Roblox en todas las instituciones tanto de gestión estatal como privada en prevención del grooming.

Durante 2025, Mendoza registró 160 denuncias hechos de acoso sexual de un adulto a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de plataformas digitales como Roblox, Minecraft y Free Fire.

Pero la realidad local se multiplica por cientos en todo el país. Y ante la creciente preocupación y denuncia de padres, representantes de la ONG Grooming Argentina, estuvieron en Estados Unidos para ocuparse de los riesgos que genera la plataforma.

“En noviembre estuvimos en Silicon Valley, reunidos con los equipos de Roblox, a raíz de situaciones que empezaron a crecer desde la pandemia. Aportamos herramientas concretas, casuísticas, estándares para crear un ambiente digital más seguro”, explicó a El Siete, Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de la ONG Grooming Argentina.

Guía para familias 2026

La plataforma y la ONG crearon la Guía para Familias Argentinas, un documento que apunta a orientar y educar a los padres, madres y tutores y evitar riesgos de sus hijos en juegos online y configurar herramientas de seguridad dentro la aplicación.

Roblox incorporó una recategorización por edades: Roblox Kids, para chicos de 5 a 8 años; Roblox Selec, de 9 a 15 años y para mayores de esa edad la plataforma estándar global.

La asignación de cada tipo de cuenta es automática y se realiza a partir de los sistemas de verificación de edad de la plataforma. De esta manera, la compañía busca ordenar el acceso a experiencias, funciones del chat y controles parentales según la edad del usuario.

Los juegos de Roblox pasan por herramientas de moderación y reciben una clasificación de madurez de contenido, como verificación del desarrollador, análisis en tiempo real y bloqueos de usuarios.

También la plataforma desarrolló herramientas de estimación de edad facial para funciones sociales, con el objetivo de limitar las interacciones entre usuarios que tengan grandes diferencias etarias.

La guía refuerza la idea de seguridad digital, educación y acompañamiento adulto.

“Tenemos que seguir generando conciencia para entender que estamos frente a delitos que son superadores de las estructuras y que hoy un acto de violencia sexual sin contacto físico con una víctima, se produce a kilómetros de distancia, las fronteras desaparecen. Por eso las familias debemos preguntarles a nuestros hijos: ¿Cómo te fue hoy en internet?”, afirmó el abogado Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina.

Aquí se puede descargar la Guía para Familias Argentinas 2026.