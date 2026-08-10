Si tiene ascensor, ¿por qué vuelve por las escaleras?

El acertijo solo para genios: una mujer vive en el décimo piso, pero al volver tiene puede usar la escalera

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

La respuesta puede encontrarse en esta imagen.

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo para adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: hay algo que no puede alcanzar.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: es bajita y no llega al botón del décimo piso.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.