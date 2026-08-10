Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.
Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.
En este caso, el desafío dice: una mujer vive en el décimo piso. Cada día baja en ascensor, pero al volver solo sube hasta el séptimo y continúa por las escaleras. ¿Por qué?
El acertijo solo para genios: una mujer vive en el décimo piso, pero al volver tiene puede usar la escalera
A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.
El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?
Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro.
Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo para adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.
A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: hay algo que no puede alcanzar.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: es bajita y no llega al botón del décimo piso.
Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.
En pocas palabras
- Acertijo de lógica: una mujer vive en el décimo piso y solo usa el ascensor para bajar.
- Hábito diario: al regresar, sube hasta el séptimo piso y camina por las escaleras.
- Respuesta: es bajita y no alcanza el botón del piso más alto en el ascensor.