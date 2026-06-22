La impactante serie española de 4 capítulos de un caso real sobre tres hermanos abandonados

No sabían explicar quiénes eran, quiénes eran sus padres, ni por qué estaban allí. Nadie los reclamó jamás. Fueron adoptados por dos pedagogos barceloneses, quienes los criaron con cariño y les dieron estabilidad.

Pero 40 años después, aquellos niños convertidos en adultos quieren saber quiénes son sus padres y por qué fueron abandonados.

La serie acompaña su búsqueda a lo largo de una investigación compleja y prolongada en el tiempo en la que, además de los propios hermanos, han intervenido personas que decidieron investigar el caso por su cuenta: periodistas, investigadores independientes y ciudadanos que, movidos por la singularidad del relato, dedicaron años a rastrear archivos, seguir pistas olvidadas y tratar de recomponer una historia que parecía condenada al silencio.

A lo largo de sus cuatro episodios, mediante archivos inéditos, entrevistas, seguimiento documental y un profundo enfoque emocional, Abandonados invita a adentrarse en un caso real, un relato coral, lleno de incógnitas, revelaciones y silencios que se arrastran desde hace décadas, al mismo tiempo que explora las capas más íntimas de la memoria, la identidad y la verdad.

Disney Plus: de qué trata la serie Abandonados

Tres hermanos de dos, cuatro y seis años aparecen abandonados en una estación de tren en Barcelona el 22 de abril de 1984.

Se llaman Ramón, Ricard y Elvira. Van indocumentados. Hablan francés y solo recuerdan que vienen de París. No saben el nombre de sus padres, ni dónde están.

Desde ese momento, les persigue una pregunta: ¿Quiénes son? Para dar respuesta a este misterio, deberán recuperar parte de sus recuerdos, la mayoría borrados o bloqueados.

Rastrearán mapas, fotografías y árboles genealógicos para unir todos los puntos y dar con alguna pista sobre su pasado. Será un viaje tan apasionante como complicado, movido por un objetivo: encontrar a sus padres y entender por qué les abandonaron. ¿Lo conseguirán?

Tráiler de la serie Abandonados