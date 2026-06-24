Plan canje de televisores: cuáles son los Smart TV que podés obtener a cambio de tu aparato viejo

Algunos de los televisores que se ofrecen en el plan canje de televisores.

Cuáles son los televisores Smart TV que se pueden conseguir en plan canje

Los televisores Smart TV que se pueden conseguir a través del plan canje son los siguientes:

55" OLED S90D 4K

55" Neo QLED 4K QN70F

77" OLED 4K S95F

75" Neo QLED 4K QN70F

77'' OLED 4K S90D

85" Neo QLED 8K QN900F

43" Neo QLED 4K QN90D

85" QLED 4K Q7F

75" The Frame LS03D White

75" Crystal UHD 4K U8000F

75" QLED 4K Q7F

65" Crystal UHD 4K U8000F

55" Crystal UHD 4K U8000F

98" Crystal UHD DU9000 4K Tizen OS Smart TV

65" OLED 4K S95F

Al elegir cada uno de ellos, se puede consultar en cuánto dinero reconoce el plan canje de Samsung a tu televisor viejor.

El plan canje de televisores de Samsung acepta televisores de cualquier marca.

Cómo es el plan canje de televisores Smart TV

El objetivo de este plan canje de Smart TV es que las personas puedan renovar su tecnología entregando su aparato viejo y un monto de dinero y reciba a cambio un televisor nuevo de última generación.

En el plan canje, Samsung reconoce un monto por el aparato viejo y además otorga nuevos descuentos si el saldo restante se paga en una sola cuota, aunque también se pueden abonar en más cuotas sin interés.

Los televisores que se entregan a cambio de un Smart TV nuevo pueden ser de cualquier marca, aunque una de las condiciones es que aún se encuentren en funcionamiento.