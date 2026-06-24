Plan canje de televisores: cuáles son los Smart TV que podés obtener a cambio de tu aparato viejo

Cambiar el televisor es requisito obligatorio cada 5 o 10 años como máximo y no siempre porque uno así lo quiera, sino porque la vida útil de estos aparatos no es demasiado larga. Aprovechando eso, es que una de las empresas líderes en tecnología tiene a disposición un plan canje de Smart TV, en donde se recibe como parte de pago el que tengas en tu casa.
La empresa que lanzó este plan canje hace tiempo, y que aún lo sigue teniendo es Samsung, que ha dispuesto televisores Smart con sonido e imagen de última generación para ser entregados a cambio de tu aparato viejo y de plata.
Los beneficios de este plan canje, que se puede consultar el sitio web, incluyen importantes descuentos, pago de cuotas sin interés e incluso no hace falta que el televisor que se entregue sea Samsung, sino que puede ser de cualquier otra marca.
Cuáles son los televisores Smart TV que se pueden conseguir en plan canje
Los televisores Smart TV que se pueden conseguir a través del plan canje son los siguientes:
- 55" OLED S90D 4K
- 55" Neo QLED 4K QN70F
- 77" OLED 4K S95F
- 75" Neo QLED 4K QN70F
- 77'' OLED 4K S90D
- 85" Neo QLED 8K QN900F
- 43" Neo QLED 4K QN90D
- 85" QLED 4K Q7F
- 75" The Frame LS03D White
- 75" Crystal UHD 4K U8000F
- 75" QLED 4K Q7F
- 65" Crystal UHD 4K U8000F
- 55" Crystal UHD 4K U8000F
- 98" Crystal UHD DU9000 4K Tizen OS Smart TV
- 65" OLED 4K S95F
Al elegir cada uno de ellos, se puede consultar en cuánto dinero reconoce el plan canje de Samsung a tu televisor viejor.
Cómo es el plan canje de televisores Smart TV
El objetivo de este plan canje de Smart TV es que las personas puedan renovar su tecnología entregando su aparato viejo y un monto de dinero y reciba a cambio un televisor nuevo de última generación.
En el plan canje, Samsung reconoce un monto por el aparato viejo y además otorga nuevos descuentos si el saldo restante se paga en una sola cuota, aunque también se pueden abonar en más cuotas sin interés.
Los televisores que se entregan a cambio de un Smart TV nuevo pueden ser de cualquier marca, aunque una de las condiciones es que aún se encuentren en funcionamiento.