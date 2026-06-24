Expectativa por la vuelta del tren a un encantador pueblo gastronómico: opción económica e ideal para el invierno

Cortines, el pueblo conocido por su gastronomía que recuperó el servicio de tren. Foto: NA

El pueblo que conquistó a los viajeros con su gastronomía ahora tiene tren

En los últimos años, Cortines ganó notoriedad gracias a su propuesta gastronómica y a su ambiente de campo, que atrae visitantes durante todo el año.

Uno de sus sitios más reconocidos es Don Obaika, un restaurante que se transformó en referencia para quienes buscan almuerzos abundantes y cocina tradicional. Entre las opciones más elegidas aparecen picadas, empanadas, pastas caseras, carnes y postres.

Pero atención a este otro dato: el recorrido suele completarse con una caminata por el tradicional boulevard arbolado, considerado el corazón del pueblo. Allí se conservan algunas de las construcciones históricas más representativas de la localidad, además de espacios ideales para disfrutar del paisaje rural y tomar fotografías.

Un rico locro criollo. Cortines es conocido por ser un pueblo gastronómico. Foto: archivo

Los fines de semana, motociclistas, familias y grupos de amigos suelen elegir Cortines como punto de encuentro, atraídos por la tranquilidad y la cercanía con Buenos Aires.

Cuánto sale viajar en tren al pueblo Cortines, una linda opción para el invierno

Según las tarifas vigentes desde junio de 2026, el pasaje entre Retiro y Cortines cuesta desde aproximadamente $4.900 en tarifa T2 y llega a unos $6.300 en tarifa T1, dependiendo del día de viaje.

Los jubilados acceden a un descuento del 40%, mientras que las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo con la documentación correspondiente.