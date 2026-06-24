Expectativa por la vuelta del tren a un encantador pueblo gastronómico: opción económica e ideal para el invierno

Atención fanáticos del tren y de los pueblos en Argentna porque hay buenas noticias. El servicio de larga distancia que une Retiro con Junín vuelve a detenerse en Cortines, una localidad del partido de Luján que se convirtió en uno de los destinos rurales más elegidos por quienes buscan una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión forma parte de los nuevos horarios anunciados por Trenes Argentinos y marca el regreso de una conexión ferroviaria histórica para este pueblo de poco más de 1.300 habitantes, ubicado a unos 80 kilómetros de la Capital Federal.
La reincorporación de la estación no solo facilitará la llegada de turistas, sino que también beneficiará a los vecinos de la zona, que recuperan una alternativa de transporte hacia distintos puntos de la provincia. Además de Cortines, el servicio realiza paradas en Manzanares, Dr. Cabred, Mercedes, Chacabuco y Junín, entre otras localidades.
El pueblo que conquistó a los viajeros con su gastronomía ahora tiene tren
En los últimos años, Cortines ganó notoriedad gracias a su propuesta gastronómica y a su ambiente de campo, que atrae visitantes durante todo el año.
Uno de sus sitios más reconocidos es Don Obaika, un restaurante que se transformó en referencia para quienes buscan almuerzos abundantes y cocina tradicional. Entre las opciones más elegidas aparecen picadas, empanadas, pastas caseras, carnes y postres.
Pero atención a este otro dato: el recorrido suele completarse con una caminata por el tradicional boulevard arbolado, considerado el corazón del pueblo. Allí se conservan algunas de las construcciones históricas más representativas de la localidad, además de espacios ideales para disfrutar del paisaje rural y tomar fotografías.
Los fines de semana, motociclistas, familias y grupos de amigos suelen elegir Cortines como punto de encuentro, atraídos por la tranquilidad y la cercanía con Buenos Aires.
Cuánto sale viajar en tren al pueblo Cortines, una linda opción para el invierno
Según las tarifas vigentes desde junio de 2026, el pasaje entre Retiro y Cortines cuesta desde aproximadamente $4.900 en tarifa T2 y llega a unos $6.300 en tarifa T1, dependiendo del día de viaje.
Los jubilados acceden a un descuento del 40%, mientras que las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo con la documentación correspondiente.