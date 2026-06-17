Desconcierto y temor por una luz extraña en el cielo de un pueblo argentino: "Las vacas giraban en círculos"

candioti Una postal de Candioti, el pueblito santafesino de las luces extrañas en el cielo. Foto: gentileza

Según consta en el parte policial, un subinspector se dirigió al lugar y fue interceptado por el cuidador de un establecimiento ganadero, quien le advirtió que los animales estaban comportándose de manera inusual. Al llegar al campo, observó vacas girando en círculos alrededor de la luz mientras los caballos corrían descontrolados y chocaban contra los alambrados.

La luz permaneció inmóvil durante algunos minutos y luego desapareció sin dejar rastros. De acuerdo con el informe, no se registraron daños materiales, incendios ni ruidos extraños. Tras su desaparición, los animales recuperaron la calma.

El pueblo de Candioti y el expediente reservado que alimenta el misterio

El caso trascendió el ámbito local y llegó a manos de Andrea Pérez Simondini, presidenta de la Comisión de Estudio del Fenómeno Ovni de Argentina (CEFORA), quien solicitó acceso a la documentación mediante la Ley de Acceso a la Información.

La respuesta oficial sorprendió incluso a los investigadores especializados. Según la notificación emitida el 14 de octubre, la información solicitada no podía ser divulgada porque se encontraba comprendida dentro de las excepciones previstas por razones de seguridad pública y nacional, tal como consigna el diario La Capital.

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La resolución cita la ley nacional 27.275, la ley provincial 14.256 y el decreto 692/2009, vinculados a cuestiones de seguridad e inteligencia del Estado. Más misterio todavía.

El extraño episodio se suma a otros reportes de luces extrañas y comportamientos inusuales de animales registrados en localidades del centro-norte santafesino como Laguna Paiva, Nelson y Recreo. Sin embargo, el caso de Candioti presenta una particularidad: la existencia de un expediente oficial que permanece bajo reserva.

Mientras, tanto los habitantes del pueblo como gran parte de Argentina quiere saber qué pasó esa noche en el campo. Una historia que continuará.